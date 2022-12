Luis Enrique, exentrenador de España, quiere que Lionel Messi levante la copa en Qatar

El exentrenador de la Selección de España Luis Enrique dialogó ayer con Ibai Llanos mediante su canal de Twitch. Hablaron de su salida de la ‘Roja’ y mostró sus deseos de que Argentina conquiste la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El técnico, quien dirigió a Lionel Messi entre 2014 y 2017 en el Barcelona, mantuvo una charla con el streamer español y expresó sus deseos para lo que queda del Mundial: «Me gustaría que Argentina ganase el Mundial por Leo Messi. Se lo merece por lo que significa y por todo lo que le ha dado al fútbol».

Luego, el oriundo de Gijón habló de su salida del seleccionado español: «Firmé un contrato de cuatro años y, tras acabar el europeo del año pasado, me hablaron para renovar y les dije que no, que esperásemos al Mundial y así lo hemos hecho. Así no ha habido indemnización ni nada. Yo pensaba que iba a tener que tomar una decisión, pero al final fueron ellos los que me dijeron que no me renovaban y ya está. Estoy contento de la decisión. Ya estoy motivadísimo de lo siguiente».

«Quiero seguir entrenando. Estoy en un momento en el que me veo las ganas y la fuerza de coger un club. La Selección ha sido un sueño. Si no pasa nada, esperaré a la siguiente temporada y si viene algo que me interese, lo haré. No dejaré de estar relacionado con el mundo del fútbol» afirmó el exjugador del Real Madrid en relación a si seguirá ligado al fútbol.

A su vez, Luis Enrique se mostró conforme con el trabajo hecho en la Selección de España a pesar de la derrota ante Marruecos en octavos de final del Mundial de Qatar: «Lo malo que tienen estas competiciones es que en 90 o 120 minutos se puede ir todo al garete. Es evidente que no hacemos un buen partido ante Marruecos pero saco una buena conclusión. Al final han sido cuatro años. Estoy muy satisfecho de lo que hemos hecho en estos cuatro años porque hemos generado ilusión en la Selección. ¿Que podíamos haberlo hecho mejor? Seguramente, pero cuando uno da el 100% tiene que estar satisfecho«.

Por último, Luis Enrique habló sobre Luis de la Fuente, nuevo seleccionador español, quien fue presentado ayer: «Se merece todo lo bueno que le pase. Está muy preparado y es un fenómeno«.

«Que Croacia les meta cuatro», dijo un panelista español

En el programa español El Chiringuito, el panelista Juan Manuel Rodríguez le tiró muy mala onda a la Selección Argentina. En la previa del encuentro por la semifinal del Mundial Qatar 2022 ante Croacia, el periodista español deseó que La Scaloneta sufra una goleada en contra.

“Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis. Si Croacia les mete cuatro, me gustaría es que Luka Modric hiciera esto. O si pasan a la final, que lo hagan los franceses. Es lo que a mí me gustaría que pasara. Me parece impresentable porque no se puede defender todo”, disparó el panelista.

“Será un Argentina contra el resto del mundo. Croacia debería sacarse la camiseta de la selección y llevar una de la ONU. Porque lo que está defendiendo Croacia es al resto del mundo y en la final lo que espero es que les metan seis, porque el karma existe. Ya te digo yo, que va a pasar”, agregó enojado.