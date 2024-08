Los hijos de Sofía Gala Castiglione sorprendieron a su abuela, Moria Casán en el teatro: Así están hoy

Este martes la actriz y exvedette Moria Casán fue sorprendida con una visita especial en la obra de teatro que protagoniza, Brujas. Se trata de sus nietos, hijos de Sofía Gala Castiglione, Helena Tuñón(15 años) y Dante Della Paolera (9 años). «Mi linaje de ADN, mis amados de visita en el camerino» escribió la diva en una de las fotos.

Moria Casán mostró como están sus nietos Helena y Dante en la actualidad: Las tiernas fotos

Moria Casán la sigue rompiendo en el teatro con «Brujas», a 33 años de su primer estreno. La obra se estuvo presentando en la última semana en el teatro Multitabaris Comafi, emblemático de la calle Corrientes.

Allí, la «One» recibió una visita muy especial en su camerino: la de sus nietos, hijos de la actriz Sofia Gala Castiglione. Helena Tuñon y Dante Della Paolera posaron con su abuela dentro del camerino y luego fueron todos a cenar, según contó la diva en su cuenta de Instagram.

Moria Casán con sus nietos, Helena y Dante.

“Mis amados Helena y Dante pasándome a buscar por el camerino del teatro después de Brujas para cenar” escribió. “Comencé Brujas cuando So (Sofía Gala) tenía 3 años, como dirá un tango ‘que me van a hablar de amor» rememoró la vida en otra postal con su nieta de 15 años.

La diva posteó dos fotos con los dos hijos de Sofía Gala

Después de la cena, la diva etiquetó la restaurante y agradeció por el servicio, en otra foto con el más pequeño de la familia. “Gracias por la atención para Dante, Helena, Galo (asistente personal de la conductora) y yo” escribió Moria.

Moria Casán y la historia del nacimiento de su nieta Helena

Años atrás, «la One» contó como vivió el nacimiento de su primera nieta, Helena, quien hoy tiene 15 años. La actriz dijo que estaba en plena función de teatro cuando Sofía entró en labor de parto. “En medio de la función se puso a llorar un bebé. Fue como si anunciara la llegada de Helena al mundo” afirmó Moria.

Luego, rememoró el momento en el que vio a la pequeña por primera vez. «Sofía estaba espléndida, dándole la teta y tan normal que parecía venir de depilarse, no de parir. Madre e hija eran dos reinas, lo juro. Y yo no podía ni hablar de la emoción. No me salían las palabras. Sólo las miraba, embobada, y feliz, tan feliz» recordó Casán.