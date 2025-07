Luisa Albinoni volvió a apuntar contra Marcelo Tinelli: “Me quisiste ningunear con un precio que no es”

En medio de los rumores del cierre de su productora, Marcelo Tinelli fue denunciado públicamente por la actriz Luisa Albinoni, quien le reclamó su retribución por haber participado en el reality Cantando por un Sueño 2024, tras haber recibido parte del dinero, Albinoni sostuvo que no era la cantidad acordada.

El descargo de Luisa Albinoni en Twitter dirigido a Marcelo Tinelli

“¿Que paso ahora Marcelo Hugo me quisiste ningunear poniéndome un precio que sabes que no es?”, inició la intérprete al tiempo que se refugió en sus pares: “Y si, el amor de verdad de la gente jode. Vos solo tenes guita. Me alegro de abrir puertas para que le pagues a los compañeros”.

Al poco tiempo, la artista reiteró: “Ah me olvidaba en vez de decir lo que cobran las figuras porque no decis toda la que debes”. Esa frase no partió sin fundamentos. Es que tras el primer reclamo, la productora LaFlia publicó un comunicado desmintiendo dicho cierre y aclarando que se trataba de un “recorte de personal”.

Sin embargo, trascendió que, de hecho, sí despidieron a todos los empleados y que solo quedaron cinco personas dentro de la empresa, entre ellas Marcelo Tinelli y Federico Hoppe.