Viviana Canosa hizo un impactante descargo en su programa en contra de Lizy Tagliani a la que llamó «lobo con piel de cordero». Además de confirmar que va a hacer una denuncia en Comodoro Py el próximo miércoles, la conductora la acusó de estafar a sus exsocios de su peluquería, By Lizy. Maia y Agustín fueron nombrados por la periodista y salieron enseguida a desmentirla. La estilista habló en sus redes sociales brindando detalles del cierre de su negocio.

Maia, la ex socia de Lizy Tagliani, desmintió a Viviana Canosa: «Hablar por hablar, no»

Tenía un juicio laboral y no quería hacerse cargo sola», dijo Viviana Canosa. «A Maia y a Agustín les hizo pagar la deuda que tenía y a los cinco minutos cerró la peluquería, empezó la pandemia y si te he visto no me acuerdo», relató la conductora. Los exsocios se pronunciaron en sus redes sociales para desmentir esta versión y Lizy compartió sus mensajes en su Instagram. Maia Vittoria habló contó la verdad en sus redes: «Es total y absolutamente mentira. Las cosas se hicieron en buenos términos desde un principio».

«Ella nos dio el 60% a nosotros y se quedó con el 40. Ella nunca retiró un céntimo de la ganancia, éramos socio-empleados», explicó Maia. «Siempre decía: ‘chicos, quédense esto para café, azúcar’. Los sábados comprábamos cosas para las clientas», especificó. En cuanto al final de la peluquería, desmintió la versión de Viviana Canosa: «Se cerró por la pandemia».

«Pagamos los dos meses de alquiler que faltaban porque íbamos a renovar el contrato, pero decidimos no hacerlo porque la peluquería se sabía que era un lujo y no sabíamos cuándo íbamos a volver», continuó Maia, la exsocia de Lizy Tagliani. «No sé de dónde sacó esa información Viviana. Nunca se fundió, nunca hubo pérdida. Al contrario, siempre lo supimos llevar», insistió.

«Ella siempre salía del canal, porque estaba haciendo El Precio Justo, venía con nosotros, pedía comida, nos invitaba a almorzar», detalló Maia. Además, aprovechó el momento para elogiar a Lizy Tagliani: «No conozco una persona más humilde como es ella con nosotros. Fuimos a su casa y teníamos total y absoluta libertad en fin de semanas, en las fiestas de Navidad y Año Nuevo».