Por qué Viviana Canosa arremetió contra Costa, amiga de Lizy Tagliani: «Se te viene la noche»

Viviana Canosa volvió a arremeter contra Lizy Tagliani y prometió ir a la Justicia para «sacarle la careta» a Costa, amiga de la conductora de La Peña de Morfi. «Lizy es como el villano de Batman, dos caras. Se hace la buena, pero no lo es», dijo Canosa en su programa de El Trece.

“Me cuentan que en un importante boliche gay, una de las amigas, que también sería famosa, contaría en un video, que grabó en ese boliche a las 4 o 5 de la mañana hace un tiempo, que estando drogada, abusó en un colectivo de un menor y se lo llevó a la casa de otra trans», denunció Viviana Canosa sobre Lizy. Luego se dirigió a Costa.

Viviana Canosa arremetió contra Costa, amiga de Lizy Tagliani

“Costa, te voy a mandar un paquetito de pebetes al canal en el que trabajás, porque me dijeron que te encantan los pebetes. Voy a presentar en Comodoro Py todos los videos que tengo y que me llegaron», amenazó Viviana Canosa.

«Costa, no tomé lavandina- siguió- lo que tomé es otra cosa. Salí sobreseída. Era algo que yo tenía que tomar por mi salud, yo tuve cáncer, te cuento. Pero prefiero tomar eso que tomar otras cositas. Porque como sos tan amorosa conmigo, Costa, te voy a devolver alguna gentileza. Mirá, hablé con la gente que producía Legalmente rubia. Y les pregunté por qué te rajaron”.

“Me contaron que llegabas muy alcoholizada, que eras insoportable, que te olvidabas la letra por el chupi que tenías encima. Y tengo testimonio de todos. No solo eso, como si fuera poco, entrabas al camarín de un pobre bailarín y lo acosabas. Este pibe era mayor de edad, Costa. Porque si te comportabas así con un mayor de edad, no quiero ni imaginarme cómo sería con uno de 16 o de 14″, agregó.

“Costa, qué oscura se te viene la noche. En esos shows en boliches gays me dicen que habría un video de menores con alcohol y drogas. ¿Algunos famosos traerían pibitos rusos que llegan a la Argentina y son entregados a chicas trans? Quiero que sepan que todo lo que estoy diciendo, tengo pruebas, videos, papeles. Y voy a ir a Comodoro Py. Me avisan que los chicos tendrían menos de 14 años. También me hablaron de una tal Dalma que viviría en Pilar, que es trans y que sería la que recluta a los menores”, cerró Viviana, fiel a su estilo.