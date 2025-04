Malena Guinzburg enfurecida con Nicolás Grosman y Martín Ku por lo que promocionaron en redes: «Cuán nabo tenes que ser» 

Malena Guinzburg apuntó contra los ex Gran Hermano Nicolás Grosman y Martín Ku, y todos los influencers que promocionan cosas polémicas en las redes sociales. La humorista compartió un video y expresó su malestar por la falta de responsabilidad de los famosos a la hora de comunicar. «Quiero hablar de algo que me tiene enojadísima. Tiene que ver con los influencers. Debería haber consecuencias legales serias para los que hace publicidad de cosas que no están bien», introdujo.

Malena Guinzburg apuntó contra Nicolás Grosman y Martín Ku por lo que promocionaron en redes: «Cuán nabo tenes que ser»

«Ayer fue lo de los pibes de Gran Hermano, que promocionan una red de trata. Cuán nabo o hijo de pu… tenés que ser para no pensar en qué es lo que está promocionando», sentenció.

«O cuánto te gusta la guita, o cuán poco te importa la gente o cuán pelotu… sos. Porque ellos dice ‘no sabíamos’. ¿No preguntás de qué se trata el negocio? ¿Por qué querés pibas de 18 a 22 años? ¿En serio no te importa? No puede ser que no tengan consecuencias», insistió Malena.

Necesitaba hablar de esto. pic.twitter.com/9EjreULua2 — Malena Guinzburg (@mguinzburg) April 12, 2025

Luego, la actriz puso un ejemplo de algo que le ocurrió a ella hace dos años, cuando le ofrecieron hacer publicidad de la criptomoneda Vayo Coin: «Era un sueldo buenísimo por mes, por dos historias de Instagram. Le pregunté a un amigo de qué se trataba y me dijo: ‘No lo hagas, es una estafa'».

«Después, Cinthia Fernández llorando de la emoción porque la gente, gracias a ella, pone en el casino online… Basta, loco. A mí me lo ofrecieron un montón de veces, pero no. Hay cosas que no están bien y siento que debería haber un castigo. Hacen mucho daño», concluyó Malena Guinzburg, indignada por la situación con los influencers.

¿Qué pasó con el Chino y Nico de Gran Hermano?

Martín Chino Ku y Nicolás Grosman causaron polémica y repudio tras publicar un video donde promocionan un «programa internacional» que convoca a chicas jóvenes para trabajar en Rusia. Una lluvia de internautas hicieron referencia a la oferta laboral como una posible red de trata.

«¿Se enteraron del programa internacional de empleo en Rusia con un salario que oscila entre 860 a 1000 dólares? ¿Qué están esperando? ¡Vamos juntos! Si sos una chica entre 18 y 22 años y tenés ganas de trabajar en el exterior escuchá esta propuesta que te va a encantar”, expresaron los ex Gran Hermano en un video publicado en Instagram.

En la grabación, los influencers señalan: “Estamos acá en el corazón de Tatarstan. Recorrimos todo el lugar y nos pareció muy, pero muy lindo. Así que, como te dije antes, si sos una chica entre 18 y 22 años y estás buscando irte al exterior a trabajar esto puede ser para vos”. “Creo que es un programa que se merece muchísima discusión ya que cuenta con un montón de cosas. Así que te vamos a dejar acá la página web para que puedas anotarte y que, quién sabe, puedas quedar. Se van a contactar con vos”, cierran ambos en el video.

Tras el revuelo, a través de sus cuentas en Instagram, los ex GH publicaron un comunicado conjunto: “Queremos hablar con claridad sobre el trabajo que realizamos recientemente en Rusia y las repercusiones que surgieron a partir de eso”, comienza el texto.

Y continúa: “Fuimos convocados por una agencia para participar en una campaña de promoción internacional. Nos presentaron una propuesta profesional clara, con objetivos definidos y un contexto que, en todo momento, se mostró como una experiencia educativa y laboral. Aceptamos y cumplimos con nuestra parte como creadores de contenido, mostrando lo que vimos y vivimos viajando a Rusia”, indicaron.

Respecto a los comentarios que señalan que la propuesta laboral podría encubrir alguna actividad ilegal, Ku y Grosman remarcaron: “En ningún momento fuimos advertidos ni tuvimos conocimiento de ningún tipo de irregularidad. Nuestro rol fue el de comunicar una experiencia desde lo que se nos presentó estando allá. No somos parte del programa, no formamos parte de su organización, ni tuvimos acceso a información más allá de lo que cualquier otro visitante puede ver”, sentenciaron intentando despegarse del asunto que tomó estado viral en las redes sociales.

“En las últimas horas, empezaron a circular en redes sociales y medios algunas acusaciones gravísimas sin fundamentos relacionadas con nuestra promoción del programa. Nos preocupa profundamente que se nos vincule o acuse de algo tan grave. Además, queremos aclarar que el contenido que publicamos fue eliminado por Instagram, no por nosotros. Seguimos disponibles para cualquier aclaración necesaria”, concluyeron el comunicado.