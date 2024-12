Marcelo Longobardi fuera de Radio Rivadavia: «me echaron»

Este miércoles por la tarde se confirmó que Marcelo Longobardi, el reconocido conductor de Radio Rivadavia (AM630), fue desvinculado de la emisora en lo inmediato y dejará de conducir «Esta Mañana» a partir de este mismo jueves. El periodista indicó que la trama de su salida es compleja y que estaría atravesada por tensiones políticas, e involucró al gobierno de Javier Milei. Los detalles.

Marcelo Longobardi fuera de Radio Rivadavia: «estaba resuelto hace meses»

A poco de conocerse su desvinculación, Marcelo Longobardi habló con La Nación y aseguró que la decisión era previa a su conocimiento. «Todo estaba resuelto hace meses» indicó el exconductor de Radio Rivadavia. A partir de este jueves, el ciclo será conducido por el locutor Mario Portugal.

«Me mandaron una carta documento y me echaron. Mucho más que eso no te puedo decir. Yo te puedo transmitir cuál es mi impresión sobre por qué se aceleró este proceso que, creo yo, estaba resuelto hace un par de meses» indicó Longobardi sobre su despedida de la radio.

Respecto de la decisión de la emisora, Longobardi señaló que «el motivo formal fue la falta de presencialidad. Dijeron que no estaba cumpliendo con esa condición, pero eso no tiene ningún sustento: desde el momento en que me contrataron, sabían que yo vivía en los Estados Unidos la mitad del año. Desde octubre pasado estoy acá. Y ni bien llegué, empezó la presión con ese tema«.

«Estoy convencido de que esto tiene que ver con una negociación entre la radio y el gobierno. Es evidente que mi postura crítica hacia Milei ha sido un problema. Al parecer, según me dicen ahora, algunos colegas sabían que la radio estaba ofreciendo mi espacio a otros periodistas. Esto no pasó de un día para otro, creo que todo estaba resuelto desde hace meses» indicó el periodista, haciendo clara mención a sus diferencias con el gobierno actual.

Finalmente, Longobardi reflexionó que «Milei tiene conmigo una especie de obsesión psicótica. Los niveles de ataque que recibo son brutales (…). Entiendo que mi cabeza fue negociada, aunque no sé si el gobierno lo pidió o la radio lo ofreció«.

«Lo que le debe molestar a Milei es que comparto su punto de vista económico, pero no sus rasgos autoritarios. Lo que cuestiono es su rasgo autocrático. Encuentro que, montado sobre un éxito, como Bukele, puede deslizar al país hacia una autocracia. Ese es el tema que yo cuestiono, más allá de lo económico» concluyó el conductor.

Marcelo Longobardi fuera de Radio Rivadavia: qué dijeron los dueños de la emisora

Por su parte, la gerencia de programación de Radio Rivadavia señaló que desvincular a Marcelo Longobardi estuvo relacionado con «su falta de presencialidad en los estudios» de la emisora, y en el desempeño de su programa en términos de audiencia. «Se dio por finalizado el vínculo con Marcelo Longobardi por decisiones contractuales» concluyeron.