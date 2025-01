A menos de un año de su boda, Cande Tinelli y Coti Sorokin se separaron: «no se aguantan»

Candelaria Tinelli y Coti Sorokin habrían terminado su relación a menos de un año de contraer matrimonio, así lo anunció Ángel de Brito en LAM. La pareja había hecho pública su relación en noviembre del 2020 y, tras acusaciones de infidelidad y varias idas y vueltas, se casaron el 24 de febrero del 2024.

Cande Tinelli dejó a Coti Sorokin, a menos de un año de casarse: qué pasó

Sin revelar nombres, De Brito se refirió a la polémica separación de estos dos famosos y aseguró que “puede tener daños colaterales, porque no solo ellos son los famosos. Hay más involucrados”. Entre los motivos de separación, el conductor mencionó que hay una importante «diferencia de edad» y que ella “no se lo fuma más”.

Y aseguró que quien le compartió los detalles es alguien del entorno de la pareja: «Esta fuente, la que me comunica la noticia, no es una persona con la que me hablo frecuentemente. ‘Solo me animo a contártelo a vos, porque sé que no me vas a quemar’».

«Hace menos de un año se casaron y están atravesando una crisis importante, porque ella está cansada de ciertas actitudes de él«, indicó el periodista tras revelar el nombre de la hija de Marcelo Tinelli y el cantante.

“Cande, cuando vino acá dijo que no soportaba sus actitudes, que era controlador, muy celoso, y que ella no quería más estar en una relación así de tóxica. Y lo dijo también en una nota que le hicimos a ella solita antes de que se reconciliaran para llegar al casamiento”, cerró Pepe Ochoa.

La pareja se conoció en 2019 y oficializaron su vinculo en noviembre del 2020. “Nos conocimos en un concierto que hice en La Plata. Yo la conocía de antes por Marcelo (Tinelli), cuando compuse una canción para su programa, y teníamos buena onda. Por eso me animé a invitarla a que viniera a verme y así nació el amor”, contó Sorokin años atrás.

Con información de Noticias Argentinas