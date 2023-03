María Eugenia Vidal y Enrique «Quique» Sacco se casan: dónde será la boda

La pareja de Maria Eugenia Vidal y Enrique «Quique» Sacco se casarán este mes. Será en una ceremonia en San Antonio de Areco, que contará con la presencia del expresidente Mauricio Macri.

Llevan tres años de relación y su historia comenzó cuando compartieron mesa en el programa de Mirtha Legrand.

“Nunca me fijé si era la gobernadora. Esa noche (por el programa de Mirtha) me di cuenta que detrás de la gobernadora, de la figura pública, había una mujer que me interesaba y que quería conocer: Y fue eso. Nunca pensé en su cargo, en su posición ante la sociedad. Lo más importante para mí es esto”, relató Sacco, hace un tiempo atrás.

Fue la primera relación amorosa dell periodista deportivo, tras la muerte de su exmujer, Débora Pérez Volpin.

En tanto, la diputada nacional cortó su vínculo con Ramiro Tagliaferro, exintendente de Morón, en 2016. Tienen tres hijos en común y estuvieron 18 años en matrimonio.

En principio Vidal y Sacco negaron su relación, pero luego fue confirmada.

«Los primeros que se enteraron fueron Agustín y Luna (los hijos de Pérez Volpin, con quienes mantiene un estrecho vínculo), en una comida de un sábado a la noche, y la noticia explotó un lunes. Lo desmentimos porque tenía que saberlo nuestra gente, nuestros afectos, los que estuvieron siempre apoyándonos, y no es algo que lo podían saber por WhatsApp. Queríamos contarlo personalmente”, dijo en declaraciones televisivas el periodista.

La boda será en en la estancia El Rosario, y asistirán dirigentes del PRO, según informó Infobae.