María Fernanda Callejón hizo una desgarradora confesión en pleno divorcio: “Ya estoy rota, a mí ya me rompieron”

La actriz María Fernanda Callejón y el músico Ricky Diotto se enfrentaron esta tarde en una audiencia preliminar de divorcio entre una demanda por violencia de género, división de bienes y la manutención de su hija, en éste marco, la artista sostuvo: “Ya estoy rota. Busco preservar a mi hija”.

María Fernanda Callejón enfrentó a Ricky Diotto en la Justicia y habló de su hija

Antes de ingresar, Callejón sostuvo: “Esperé tres años, estoy feliz dentro del contexto”. Mientras, su abogado sostuvo: “Iniciamos un camino de entendimiento. Ya pasó por el traumático, quiero que María Fernanda encuentre su paz interior, al igual que su hija”.

Por su parte, la intérprete añadió: “El acompañamiento de los abogados en este proceso tan difícil, es muy importante para la víctima y que llegue a entender que todo lo que uno hace es por nuestra hija. Por mí, ya estoy rota, a mí ya me rompieron”.

Al salir de la audiencia, Callejón cerró: “No es una linda sensación estar acá. El juez tiene una gran mirada humana y todos tratamos de ir por ahí. Acá hay una mamá que sólo quiere preservar a nuestra única hija”.

Fernanda Callejón: «Con la verdad voy hasta las últimas consecuencias»

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se encontraron en una audiencia preliminar en el Juzgado de Campana para terminar de definir la división de bienes tras el divorcio, en medio de acusaciones de violencia que realizó la actriz.

Se enfrentaron cara a cara en la Justicia y Callejón dijo a Intrusos: «Exigí pericia psicológicas y se realizaron. A mí ya me rompieron, ahora vamos a ver qué decide el juez. La Justicia divina existe».

A la actriz le gustó que su causa haya caído en el mismo Juzgado en donde se resolvió el caso de Julieta Prandi: «Mi causa siempre fue con perspectiva de género. Con la verdad, vamos hasta las últimas consecuencias».

Callejón no quiso dar más precisiones sobre el conflicto con su ex porque «hay confidencialidad para proteger a nuestra hija. Yo quiero paz por mí y por mi hija, soy la cuidadora, la madre».

Por su parte, el abogado de Callejón reconoció que se puede llegar a una solución para evitar el juicio: «Estamos en una etapa de diálogo».

