María Fernanda Callejón y su descargo contra el chimento: “La salud mental no es una moda”

María Fernanda Callejón resaltó que “la salud mental no es una moda” en el contexto de su reciente incorporación a Microteatro como parte de reencontrarse con su lado artístico y reflexionó sobre quienes traspasan los límites de la vida personal en el ámbito del “chimento”.

María Fernanda Callejón regresa a las tablas y reflexiona: “La comedia también puede sanar”

En diálogo con Carolina Fernández en Fin de Fiesta por Splendid AM990, María Fernanda contó orgullosa, cómo es ser parte del espacio creado por la hija de Chico Novarro: “Hacemos ‘Con esta nos salvamos’. Juli Novarro me decía que tengo que estar ahí y vivir la experiencia. Es eso porque es otro formato del teatro como bien la palabra lo dice, ‘Microteatro’”.

“Las obras son cortísimas y duran exactamente 15 minutos de los que no te podés pasar. En ese tiempo tenés que contar el tiempo perfecto, cerradito, preciso y conciso, con sus gags. Funcionan seis salas a la vez. Es absolutamente experimental”, explicó Callejón.

“Se puede definir como lo más comercial del under. Hay tantos actores que pasan por ahí que del comercial se van para allá. Quería experimentarlo y saber cómo es porque es una adrenalina tremenda”, añadió la artista.

María Fernanda Callejón: «soy artista y hace más de 40 años que vivo, como y le doy de comer a mi hija de eso»

De la mano de la escena teatral, destacó la importancia de la comedia: “Creo que a mí y a todos nos debería salvar la risa. Hay estadísticas que indican que la risa transforma, que hay que reírse más. La risa sana”. Así es que un estudio realizado por Mayo Clinic indica que reírse 15 minutos al día puede aumentar la esperanza de vida en hasta 8 años. «¿Alivio del estrés gracias a la risa? No es una broma».

Por otro lado, la actriz se refirió a su presente laboral: “Estuve trabajando como panelista y cuando retomé la actuación, me volvió el alma al cuerpo. La primera vez fue en Polémica en el bar, en plena pandemia, había que salir a trabajar y te nutrís un montón. Después vino Duro de Domar durante un año político en donde tuve que estudiar muchísimo y aprender datos más allá de opinar como ciudadana”

Al respecto, especificó: «Si bien era en C5N, no soy de ningún partido político. Estaba con gente muy capacitada. Me agarré un poco de ‘Escuchamos, pero no juzgamos’ porque ejercí desde ese lugar, con mucho respeto y fui consciente de que pasé a ser una comunicadora».

“Soy artista y hace más de 40 años que vivo, como y le doy de comer a mi hija de eso. Nunca hice otra cosa. Nunca paré. No quedé tiempo sin trabajar porque siempre género y trato de experimentar o formarme en otros espacios”.

En tanto sostuvo que no discrimina géneros televisivos: “Más allá de la actuación, estuve en muchos espacios. Soy un bicho de televisión porque empecé ahí. De un tiempo a esta parte, con el hecho de la libertad de prensa, el derecho de expresarse y con un dato solapado de que no hay que cancelar, hago un punto con los chismes y los programas de espectáculos”.

María Fernanda Callejón: «Hay personajes que pusieron la vara muy alta»

En su experiencia, pudo percibir que “la sociedad argentina está como ávida del chisme porque sino no habría tantos programas de eso. Está como anhelante de entrar en la vida del otro, de vivir la vida del otro o juzgarla. Yo no la pasé bien con mi tema personal y creo que también aprendí muchísimo”.

“Siempre tuve cintura con los medios, no hay escándalos en mi haber. Jamás tuve algún problema con periodistas, no tengo amigos en el periodismo, tengo simpatías o afinidades a través de tantos años que me conocen”, añadió.

Puntualmente, señaló: “Hay personajes que pusieron la vara muy alta, donde pasaron todo tipos de límites, dicen que no existe la cancelación y te viven cancelando. Lo digo muy seriamente por experiencia propia porque lo sigo padeciendo, se montó una campaña de difamación a través de mi divorcio y he sido la novela de la tarde”.

Desde su propia experiencia, explicó: “Ya cuando el juego pasa a ser tu vida misma, deja de ser un juego. Más cuando hay menores de por medio, que lo digo en mi caso y como espectadora. Dicen que no les importan los hijos y a ustedes -los comunicadores- no les importa porque así, los niños se transforman en un escándalo”.

“Si bien, nadie se separa bien en la vida, los condimentos que tiene cada separación, son cosas muy privadas porque las familias sufren. Odio la palabra ‘famoso’ porque yo no soy famosa, soy una trabajadora del medio. Aunque lo sea, no tengo porque…”.

María Fernanda Callejón: «salió la Negra Vernaci a defenderme con uñas y dientes»

Hace menos de un mes, Callejón asistió con su pequeña hija a la función de prensa de Lilo y Stitch en su versión de live action. Luego de ver la película, un notero fue muy insistente al preguntar sobre su separación y el momento terminó entre gritos: «¡Estoy con mi hija, no quiero hablar de nada!», había manifestado.

En el diálogo con Splendid, la intérprete recordó: “Me pasó una cosa muy heavy cuando estaba en un evento, de la mano de mi hija, y salió la Negra Vernaci a defenderme con uñas y dientes y dijo tantas cosas reales que nadie dice. Es una mina que tiene muchísimo oficio y sabe el poder de tener un micrófono. Definió este tipo de situaciones y cuestionó hasta a dónde llegan los límites”.

Asimismo, reconoció: “Tuve que aprender a lidiar con eso porque por una nota no nos damos cuenta que nos pasamos y lamentablemente caemos en la cancelación. Me perjudicó la imágen, aunque por suerte no podemos tapar el sol con la mano”.

“En mi caso se dijeron falacias y barbaridades sin tener la menor idea de quién soy, de cómo realmente es la cotidianeidad, la vida del conflicto y que por suerte me puedo abstraer de todo eso rodeada de mis afectos. Sobre todo sabiendo quién es uno”.

En línea, Callejón concluyó: “La salud mental no es una moda. Hay que prestarle muchísima atención. Hay que protegerla porque hoy en día somos conscientes de lo que puede ocurrir cuando uno abusa mentalmente de otra persona”.