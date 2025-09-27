Mario Masaccesi sobre sus cruces con Paula Bernini: “Dedicate a otra cosa”

Mario Masaccesi y Paula Bernini enfrentan rumores sobre un supuesto quiebre en su vínculo, tras algunos cruces al aire, por lo que el comunicador confesó que dialogaron respecto al episodio, que los colegas “que no hablan de lo que pasa al aire, no son conductores” y pidió que se dediquen “a otra cosa”.

“Somos distintos, pero amigos”: Mario Masaccesi desmintió un quiebre con Paula Bernini

En medio de las habladurías y la supuesta tensión, el conductor reveló: “No nos peleamos, estamos bien, no pasa nada y pasa de todo porque es un programa en vivo, somos así y cada uno tiene sus características”.

“Con Paula nos conocemos desde hace 25 años, somos amigos, nos miramos y nos entendemos. El ingrediente nuevo es que Paula es co-conductora y se adapta a un cambio que es pasar de la calle al piso”, continuó el conductor.

Respecto a su compañera, Masaccesi consideró: “Sólo le cambiaron las circunstancias porque ella sigue siendo la misma, la misma chispita que es en la calle, es en el piso, eso genera cambios y sorpresa para mí porque Paula es conductora”.

“Esta semana hablamos mucho y nos cargaban nuestros compañeros por esa situación que pasó y va a seguir pasando. Ella es de una manera y yo soy de otra. Conductores que no hablan de lo que pasa al aire, no son conductores”, continuó el periodista.

“Quienes quieren tener la razón de todo, creen que las cosas son como uno dice y no aceptan que el otro es distinto, dedicate a otra cosa. Paula es chispita y yo soy la calma, es como tirar una piedra en un agua calma, genera siempre revuelo”, cerró el conductor.