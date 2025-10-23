“Es un premio que está hecho por 30 tipos que no entienden nada”, dijo Listorti sobre los Martín Fierro

En medio de la expectativa por la nueva edición de los Martín Fierro Digital, José María Listorti fue contundente al dar su opinión sobre los premios y sorprendió con declaraciones que no pasaron desapercibidas: “No me interesa para nada el Martín Fierro”, lanzó sin rodeos.

Listorti sobre los Martín Fierro: «APTRA siempre estuvo fuera de moda»

El conductor explicó que nunca se sintió identificado con las distinciones otorgadas por APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina) y cuestionó duramente la forma en que se eligen los ganadores.

“Yo no tengo ningún Martín Fierro, porque no le doy importancia a un premio que está hecho por 30 tipos que no entienden nada. Salvo Ventura o Roccasalvo, el resto no trabaja hace años en la tele, están fuera, ni ven la tele, no entienden nada”, manifestó Listorti.

Listorti también apuntó contra la falta de renovación dentro de la asociación y la desconexión que, según él, existe entre quienes votan y la realidad actual de los medios: “APTRA siempre estuvo fuera de moda. Y fijate en las mesas quiénes votan”, señaló con ironía.

Por último, dejó en claro que su felicidad no depende de los premios ni del reconocimiento público: “Nunca lo gané, y mirá lo feliz que soy”.

Con estas declaraciones, José María Listorti se suma a la lista de figuras del espectáculo que cuestionan la legitimidad y relevancia de los Martín Fierro, en un momento donde las redes y las plataformas digitales redefinen qué significa realmente el éxito.