Martín Cirio le contestó a Jorge Rial: “No tienen el poder de opacarme”

Martín Cirio atraviesa un momento tomado por lo mediático, entre tanto tuvo un fuerte cruce con el streaming de Jorge Rial, sostuvo que no lo “van a opacar” y que lo tiene sin cuidado las frases del conductor.

Martín Cirio, tras las críticas de Rial: “Le doy explicaciones solo a mis seguidores”

Es que recientemente, el periodista recordó un lamentable episodio de Cirio en redes sociales. “Tildó de monstruo a un bebé, fue cuando nació mi nieto, lamento no haberlo visto en ese momento porque esto no lo arreglo acá, no lo arreglo así”, acusó Rial.

Sin embargo, el creador de contenidos se mostró inmune: “¿Mirá si me va a importar?, no me interesa. No tienen el poder de opacar algo mío”. En línea, se refirió a su experiencia en el late night show de Pergolini: “La pasé muy bien en lo de Mario y lo re quiero, fue genial”.

En cuanto a las acusaciones en el canal conducido por Rial, sostuvo: “Solamente le doy explicaciones a mi familia, amigos y a mis seguidores. Es alguien X, no se relaciona con el público al que apunto”.

“Vi que hay una pica con Canal 13 y capaz que tienen algo personal con Mario. No soy tan ingenuo como para decir que la ligué de rebote, pero se generó un cúmulo de cosas que hace que diga algo”, continuó.

Por último, ante la frase del padre de Morena Rial, “Todavía no me lo crucé”, Cirio respondió: “No me preocupa. Con More ya arreglé todo, ella fue la primera que me llevó a tribunales. No vino a mi streaming sólo por temas de agendas y ya le pedí disculpas”.