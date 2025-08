Jorge Rial reveló el nombre del conductor que compró un Martín Fierro de oro 

Jorge Rial estuvo en un móvil en Puro Show y habló sobre los Martín Fierro. Pero eso no fue todo, ya que también sorprendió al revelar qué conductor compró una estatuilla de oro.

¿Qué dijo Jorge Rial sobre los Martín Fierro?

Todo comenzó cuándo el periodista le consultó si era el «Grinch» de los Martín Fierro, a lo que el conductor expresó: “¡Ya no! Antes sí, cuando hacía 40 puntos de rating era divertido. Ahora ya ni hablo. Me parece que era divertido cuando el Martín Fierro era de radio y televisión. Ahora hay de inmobiliarias, que sé yo…”, y sumó: “Yo siempre dividí el premio de la televisión de APTRA. A mí me enojaba APTRA por la desprolijidad, algunas ternas… después el Martín Fierro es bárbaro”.

“A Luis no lo juzgo… No sé cómo es la gestión, ¡qué sé yo! Yo no estoy en APTRA. Yo renuncié en la década de los 80, nunca más estuve en APTRA”, continuó Jorge Rial. Por último, el periodista reveló quién compró un Martín Fierro de Oro: “Es cierto que el primer Martín Fierro de oro se compró, el de (Nicolás) Repetto. No estaba Ventura como presidente, aclaro por las dudas”.

¿Qué dijo Jorge Rial sobre el conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña?

El conductor de televisión fue consultado por el notero de LAM (América TV) respecto del escándalo desatado recientemente luego de que la China publicó en sus redes sociales un letal descargo contra Vicuña en el marco de la disputa por sus dos hijos. Al respecto, Rial aclaró de entrada: «Ninguno orina agua bendita en esta historia. A mí lo único que me parece jodido son los pibes, porque saben absolutamente todo lo que pasa».

Y ejemplificó: «Ver que le dicen a tu papá que es adicto, que se esconde en el baño para pegarse un raquetazo o que no sos un buen padre y no le das un vaso de agua o que te sacas la foto nada más que para la gilada, a mí me parece que es terrible o que a tu mamá la traten de put…».

Luego, amplió: «No es lindo eso, yo no sé si es verdad o no es verdad. También tenés al chileno que siempre fue un soberbio, que siempre veía todo desde arriba y ahora está metido en el barro».