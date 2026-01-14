Martin Garrix anunció su gira más ambiciosa y confirmó show en Buenos Aires

El DJ y productor holandés Martin Garrix, uno de los nombres más influyentes de la música electrónica global, anunció oficialmente su “Martin Garrix Americas Tour”, la gira más grande y ambiciosa de su carrera, que recorrerá 16 ciudades de América del Norte y del Sur.

La gira comenzará el 1° de mayo de 2026 en Dallas, Texas, y llevará la experiencia completa de Martin Garrix Live in concert a los principales mercados del continente, con una producción de alto impacto y el despliegue visual que lo caracteriza.

Show único en Argentina

Dentro de este tour, Garrix confirmó su único y exclusivo show en Argentina, que se realizará el 16 de mayo de 2026 en el Movistar Arena.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de los canales oficiales del estadio y del artista. Además, los clientes Santander Visa cuentan con el beneficio de 6 cuotas sin interés.

Al anunciar la gira, el DJ expresó su entusiasmo:

“Esta es sin duda la gira más grande que he anunciado: 16 ciudades de Norteamérica y Sudamérica con la experiencia completa de Garrix in concert. ¡Estoy deseando volver y verlos a todos en 2026!”

Un tour que promete ser histórico

Con una producción vanguardista y una energía inigualable, el Martin Garrix Americas Tour se perfila como una de las giras de música electrónica en vivo más importantes del año. El anuncio llega tras el reciente lanzamiento de su aclamado EP ORIGO, un trabajo que marca un poderoso regreso a sus raíces y cierra su etapa centrada en los clubes.

El proyecto cuenta con una lista estelar de colaboradores, entre ellos Afrojack, David Guetta, Amel, R3HAB, Skytech, Armin van Buuren, Alesso, Matisse y Sadko, entre otros referentes de la escena electrónica global.

Momentos recientes que marcaron su carrera

En los últimos meses, Garrix se presentó en el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas y protagonizó una electrizante serie de tres noches en el Anfiteatro Red Rocks, donde invitó a artistas como Afrojack, Alesso, Marshmello y Mesto. Además de sus sets solistas, realizó sesiones B2B con Alesso y Marshmello, en lo que fue uno de los momentos más destacados de la música electrónica del último año.

Una figura clave de la electrónica mundial

Con apenas 17 años, Martin Garrix alcanzó la fama mundial gracias a “Animals” (2013) y desde entonces no dejó de crecer. Encabezó los principales festivales del mundo, colaboró con figuras como Dua Lipa, Bono, The Edge, Khalid y Macklemore, y actualmente supera los 25 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Canciones como “In The Name of Love”, “Scared to Be Lonely”, “Ocean”, “Summer Days” y “We Are the People” ayudaron a definir el sonido del dance-pop moderno.

Además de su carrera artística, Garrix es fundador de su propio sello STMPD RCRDS, dueño de un complejo de estudios en Ámsterdam y mentor de nuevos talentos, consolidándose como uno de los grandes pioneros de la música electrónica actual.