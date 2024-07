Martín Ku de Gran Hermano y su posible vuelta a Viedma: «Me encantaría…»

Martín Ku, el participante de Gran Hermano que nació en Viedma, le dio una entrevista a Revista Gente. Allí, entre otras cosas, fue consultado por la posibilidad de volver a la capital de Río Negro. «¡Sí! Me encantaría. Mis viejos en general está en el sur. Cuando se me vaya liberando la agenda, espero ir a visitar», deseó El Chino, uno de los jugadores favoritos de la última edición de GH que coronó al uruguayo Bautista Mascia.

«Nací en Viedma y a los 5 años vine a vivir a Buenos Aires con mi mamá mientras mi papá seguía allá», le contó Martín Ku a Gente. «Nos quedamos hasta mis 16 y volví a Viedma. En ese momento quisimos volver a estar juntos como familia. Estuvimos mucho tiempo separados. Aparte yo ya era grande y podía ayudar a mi papá con los laburos. A mis 18 vine a Buenos Aires a estudiar», recordó el joven que estuvo presente como invitado en la gala final junto a otros exjugadores.

Gran Hermano: los proyectos de Martín Ku de Viedma

El joven rionegrino que participó de GH también explicó que le gustaría «seguir formándome en lo actoral». «Antes de entrar a la casa estudiaba con un director de casting muy copado. Tuve unas clases con él y me gustaría seguir para el futuro. Más allá de los medios, la actuación siempre me gustó mucho. Ya lo hacía y me gustaría profesionalizarlo. Me gustaría seguir en ese mundo porque me encanta estar en rodajes«, explicó Martín Ku que tiene a su padre que es de Taiwán y su mamá de China.

«Tengo una fusión asiático-argentino. En las comidas son platos asiáticos y argentinos. Algunos días comemos un asado y otros días milanesas o comidas chinas. Somos muy flexibles culturalmente», le comentó a la revista, días después de abandonar la casa de Gran Hermano.

Gran Hermano: la relación entre Martín Ku y Juliana «Furia» Scaglione

Luego de salir de la casa de Gran Hermano, Martín Ku fue consultado por la posibilidad de reunirse con Juliana «Furia» Scaglione, una de las más polémicas jugadoras que tuvo la última edición de Gran Hermano. “Mi juego se terminó. No hay rencores, vamos para adelante”, comentó El Chino.

«El día de El Debate nos saludamos y está todo más bien. Puedo juntarme a comer tranquilamente. Eso depende de ella. Yo estoy con las manos así (abiertas)”, señaló el joven.