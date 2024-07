Martín Ku de Gran Hermano habló de la final, del perro Arturo y su vuelta a Viedma: «Me encantaría…»

Luego de ser eliminado de Gran Hermano, Martín Ku le concedió una entrevista a la Revista Gente. Allí analizó la final del reality, habló de la relación que forjó con el perro Arturo dentro de la casa y se refirió a la posibilidad de regresar a Viedma, ciudad en la que nació.

«Creo que es una placa re interesante y que los que llegaron se lo re merecen. Hay dos ‘bro’ en la final y los votos se pueden separar mucho. Creo que lo ideal sería ir con uno solo. Creo que Bautista jugó más y voy a apostar por él. Además, está Emma que puede tener bastantes votos. Muchos furiosos pueden votarlo a él», consideró El Chino, al mencionar la final de Gran Hermano.

Al ser consultado por lo primero que hizo al salir del encierro, el joven de Río Negro confesó que sintió la «necesidad» de jugar al fútbol. «Lo primero que hice fue organizar partidos de fútbol con mis amigos. Quedé roto, pero lo disfruté mucho», le confesó a la revista. También comentó que tuvo «ansiedad» de ver su celular para saber qué había pasado mientras estuve dentro del reality.

Gran Hermano: qué dijo Martín Ku del perro Arturo

En otro tramo de la charla, Martín Ku, unos de los favoritos en Gran Hermano, destacó el rol de su novia Marisol y reiteró el bajo perfil de sus padres. Tiempo después fue consultado por Arturo, el perro que entró a la casa de Gran Hermano.

«Entró y me eligió. Fue una súper conexión y la necesitaba porque había momentos que estaba más decaído. Me estaba aburriendo mucho y la entrada de él me ayudó mucho. Era levantarme en la casa y sentir que tenía una compañía a toda hora», expresó el joven de 24 años.

En otro tramo de la conversación Martín Ku minimizó las críticas por el contexto en el que se encontraba el animal: «Es cierto que había mucho griterío y él podía no pasarla bien, él se iba más lejos. Arturo tuvo todos los cuidados dentro de Gran Hermano: comida, agua, un techo y muchísimo cariño. Además de tener un parque tenía paseadores. Él la pasó bien».

Martín Ku de Gran Hermano y la posibilidad de volver a Viedma

«¿Pensás volver a Viedma?», le consultó la periodista de Gente a Martín Ku, el joven participante de Gran Hermano que vivió en la región. «¡Sí! Me encantaría- respondió Martín Ku- Mis viejos en general está en el sur. Cuando se me vaya liberando la agenda espero ir a visitar».

«Yo nací en Viedma y a los 5 años vine a vivir a Buenos Aires con mi mamá mientras mi papá seguía allá. Nos quedamos hasta mis 16 y volví a Viedma. En ese momento quisimos volver a estar juntos como familia… Estuvimos mucho tiempo separados. Aparte yo ya era grande y podía ayudar a mi papá con los laburos. A mis 18 vine a Buenos Aires a estudiar«, explicó el joven de Río Negro, uno de los más queridos de esta última edición de Gran Hermano.