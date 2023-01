Más allá del «despecho»: el fenómeno Shakira-Bizarrap en números

La explosiva alianza entre el productor argentino Bizarrap y la cantante colombiana Shakira, que ayer se plasmó en la «Bzrp. Music Session #53», bate récords de escuchas, reproducciones y streams. Hasta el momento la canción ya cuenta con más de 45 millones de visualizaciones en Youtube.

La colaboración se convirtió además en la canción latina con mejor debut en la historia de esa plataforma, superando ampliamente a «Despacito RMX» que alcanzó 24,8 millones en 24 horas.

También tuvo el «mejor alcance» con 3,6 millones de reproducciones en la primera hora, consolidándose como la Music Session con más escuchas en su primer día.

Shakira, quien también protagoniza el video con la estética insignia que remite al estudio casero que el productor tenía en su casa familiar de la localidad del conurbano bonaerense de Ramos Mejía, se convirtió en la artista femenina con el mejor debut (#1) en una Music Sessions.

Los videos de las reacciones de streamers como Ibai Llanos y «Momo» Gerónimo Benavides y Coreano Loco también retroalimentaron el fenómeno viral en las plataformas como YouTube.

El video del streamer español superó la barrera de los 2,5 millones en apenas unas horas y hasta esta tarde superaba la barrera de los 6 millones de vistas.

Para esta Session, Bizarrap trabajó con el audio particular de sus sintetizadores y junto a Shakira buscaron un espíritu vinculado a los años 80 con sonidos característicos en una pista de hyper-pop moderno, y a la vez nostálgico.

En la canción, Shakira apeló a la descarga confesional para escribir sus partes: «Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques«, canta la barranquillera en relación a su expareja, el futbolista Gerard Piqué.

Por su parte, el argentino viene de cerrar un 2022 como el más escuchado del mundo, según datos oficiales de Spotify, la plataforma de música con más de 456 millones de usuarios en todo el mundo.

En la Argentina, Spotify reveló que el género urbano se consolidó entre las preferencias de los oyentes a nivel mundial, y él con su «Session #52» junto al español Quevedo fue la que más reproducciones registró en el país.

En el año que terminó de explotar mundialmente, Bizarrap tuvo cuatro nominaciones en los Grammy Latinos pero no logró coronarse con ninguna estatuilla, aunque tendrá, más de una revancha en el corto plazo. Sobre ese reconocimiento, el cantante puertorriqueño Eladio Carrión, voz invitada de la Music Session #40, sostuvo que “a un productor como él no le hace falta un premio” porque es “la industria la que habla y eso es un premio aparte que él tiene y que nadie más puede tenerlo”.