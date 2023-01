La curiosa manera en que Shakira se dio cuenta de que Gerard Piqué la engañaba

La colombiana Shakira volvió a meter un tema entre los más escuchados de Spotify y YouTube, en las últimas horas. Junto al argentino Bizarrap, la cantante estrenó ayer la Session #53, que había sido anunciada poco tiempo antes y enseguida se supo que iba a ser un éxito donde hablara de su vínculo con su expareja, Gerard Piqué.

Con más de 220 mil comentarios en la plataforma de videos, la nueva canción trajo de vuelta la polémica separación de la artista del exfutbolista, quien dejó las canchas hace pocos meses. El final de la historia fue un escándalo, después de once años de relación y dos hijos, porque todo habría tenido lugar tras una infidelidad de Piqué con su actual novia, Clara Chía Martí.

En ese marco, a través de medios españoles y redes sociales comenzó a alimentarse un fuerte rumor sobre cómo Shakira descubrió que Piqué tenía una amante, que ingresaba a su casa cuando ella se encontraba fuera por sus múltiples compromisos en el exterior.

¿Cómo descubrió la cantante la infidelidad? Por algo tan simple como un producto de heladera. Según el programa «Socialité» de España, la artista se dio cuenta de la aventura de Piqué porque los frascos de mermelada comenzaron a estar abiertos y a consumirse, un dulce que – en principio – no le gustaba al deportista.

Con la Session #53, Shakira no hizo más que ratificar todos los rumores que rodeaban a la expareja, que indicaban que Piqué la había engañado antes de terminar su matrimonio y que se puso de novio con una compañera de trabajo, antes de ser honesto con la cantante.

«Perdón que te sal… pique» y «Clara… mente no es como suena»

Shakira no se guardó nada en la canción, que promete convertirse en una de las más escuchadas de este verano sudamericano. Es que la letra del éxito está llena de mensajes subliminales dedicados a Gerard Piqué y Clara Chía Martí, la actual pareja del deportista.

«Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura» dice una de las estrofas, dando detalles de la separación.

Además, agrega «yo solo hago música, perdón que te sal-pique» y «tiene nombre de persona buena. Clara… mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Clara… mente es igualita que tú«.

A buen entendedor, pocas palabras.