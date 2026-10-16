Quién era Fernando Confessore, el meteorólogo de TN que construyó una historia de amor de 40 años

Fernando Confessore, el querido pronosticador de la señal TN y Canal Trece, falleció a los 58 años tras descompensarse en su hogar.

Lejos del mapa satelital interactivo y de los informes meteorológicos que brindó de forma ininterrumpida durante más de tres décadas en la televisión abierta y de cable, el meteorólogo Fernando Confessore había abierto su corazón meses antes de su partida para compartir en sus plataformas personales el pilar silencioso que sostuvo su vocación: un matrimonio de cuatro décadas junto a su esposa, Paula Franco.

Con ella, forjó una familia integrada por tres hijas profesionales y deportistas, reconociendo que cada logro académico de su carrera técnica le pertenecía en igual medida al amor incondicional de su compañera.

El diploma de 1992 y el pilar silencioso de Paula Franco en la carrera de Fernando Confessore

La faceta más conmovedora de Fernando Confessore emergió al viralizarse un homenaje escrito que él mismo dedicó a Paula Franco meses atrás, rescatando una fotografía analógica de junio de 1992, cuando obtuvo el título universitario de técnico en Meteorología:

«Detrás de ese logro hubo muchas horas de estudio, esfuerzo, dudas y sacrificios, pero, sobre todo, hubo una persona que estuvo siempre a mi lado: Paula; ella fue mucho más que mi compañera de vida, fue quien me alentó cuando las fuerzas faltaban, cuando había que estudiar y trabajar al mismo tiempo, quien creyó en mí incluso cuando yo dudaba«, confesó en aquel mensaje testimonial, describiendo la abnegación compartida en los inicios laborales.

Aquel reconocimiento, que contrastaba con las bromas distendidas que solía cruzar al aire con Roxy Vázquez sobre las fórmulas para mantener un matrimonio duradero, cerraba con una gratitud que hoy cobra una resonancia inolvidable:

«Cada paso que di en ese camino tuvo su apoyo, su paciencia y su compañía, por eso, al volver a ver estas fotos después de tantos años, siento que este diploma también le pertenece un poco a ella; gracias por ser ese impulso silencioso pero constante que me ayudó a llegar hasta acá, los años pasan, pero hay personas cuyo amor y acompañamiento dejan una huella para toda la vida en el corazón«, definió con profunda ternura el especialista de TN.

Ingeniería, vóley de honor y diseño: las tres hijas que marcaron la vida de Fernando Confessore

El núcleo íntimo que Fernando Confessore resguardó con celoso perfil bajo se completaba con sus tres descendientes: Julieta, Candela y Jimena, quienes heredaron la constancia y la disciplina de sus progenitores en distintas áreas profesionales y deportivas.

El mayor orgullo del comunicador se vio reflejado en el camino de su primogénita Julieta, quien a los 30 años se graduó como ingeniera química en la Universidad Tecnológica Nacional, carrera de alta exigencia que combinó con su carrera atlética de alto rendimiento como jugadora del equipo de División de Honor de vóley en el club Vélez Sarsfield, consagrándose multicampeona bajo la camiseta de «Las Fortineras«.

Por su parte, su segunda hija, Candela, canalizó su creatividad estudiando la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires y desarrollándose en el rubro del maquillaje profesional, mientras que Jimena, la menor de las tres hermanas, eligió mantener una cotidianidad reservada, conformando un entorno hogareño cálido que funcionaba como el verdadero refugio afectivo del meteorólogo tras las extensas jornadas de trabajo en los estudios televisivos de Constitución.