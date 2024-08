Mbappé fue hackeado y dejaron crueles mensajes contra Lionel Messi: «este enano no es…»

La cuenta oficial de X de Kylian Mbappé, la megaestrella del fútbol francés, fue hackeada este miércoles por la noche y en ella se pudieron ver publicaciones ofensivas contra Lionel Messi y otras figuras del fútbol mundial, con mensajes como “Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de fútbol de la historia”.

Qué pasó con las redes de Kylian Mbappé: hackeo y mensajes ofensivos

El hackeo se dio cerca de la medianoche en Argentina y, durante ese período, en la cuenta de la estrella francesa se publicaron las imágenes de Messi llorando cuando salió lesionado en la final de la Copa América 2024 junto al mensaje “Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de fútbol de la historia”.

«Cristiano es el mejor de todos los tiempos... Este enano no es mi GOAT… Iré a Manchester United en el 2028″ se indicó en la hackeada cuenta de la estrella del Real Madrid en referencia a Lionel Messi, considerado el Greatest Of All Time (GOAT) del fútbol.

Otro de los apuntados fue el Manchester City, ya que dijeron que “Manchester es rojo” haciendo alusión al Manchester United. Incluso, los hackers quisieron ilusionar a los fanáticos de los “Red Devils” de Manchester al postear que Mbappé iba a ir a dicho equipo en condición de jugador libre en 2028.

También se registraron mensajes antisemitas contra Israel, que acusaban a los judíos de “ser dueños del fútbol”. Por último, publicaron que el Tottenham, uno de los mejores equipos de la Premier League, es “mierda”.

Luego de 20 minutos, el francés pudo volver a tomar el control de sus redes sociales y estos posteos fueron eliminados.

Cuál es la última publicación de Mbappé en sus redes sociales

Finalmente, cuando el equipo social de Kyllian Mbappé tomó control de sus redes sociales todo volvió a la normalidad: la última publicación de la cuenta del jugador de Francia data del 14 de agosto y hace referencia a su pertenencia al Real Madrid y el reciente triunfo del equipo merengue de España.

