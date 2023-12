Messi le mandó un saludo a Marcelo Tinelli y el conductor lloró en vivo

La producción del Bailando 2023, transmitido por América TV, decidió dedicarle la gala de anoche a los campeones de la selección en el primer aniversario de la final del mundo. Lo que Marcelo Tinelli, conductor del programa, no se esperaba era el regalo que la producción le había preparado: un saludo del mismísimo Lionel Messi. En una pantalla en el estudio apareció el capitán de la selección usando una remera con las tres estrellas.

“Hola Marce, quiero estar presente en este día tan especial para mí, para nosotros, hoy se cumple un año de ese día hermoso que vivimos”, arrancó diciendo Lio. “Donde fuimos campeones del mundo, y sacando la primera semana que perdimos con Arabia, que fue jodido, después fue un mes espectacular. Tanto nosotros como la gente de Argentina que estaba presente en Qatar, que disfrutamos muchísimo. Y un mes que va a quedar para la historia, obviamente para mí y para la gran mayoría de los argentinos” continuó el 10.

“Les deseo unas felices fiestas, que tengan un gran 24 y un hermoso fin de año, y sobre todo desearle que el año que viene sea mejor para todos nosotros, los argentinos, en salud, en felicidad y en como siempre todos juntos una vez más vamos a salir adelante. Te mando un beso grande para vos y toda la gente que esta en el estudio, estamos hablando y nos vemos pronto. Chau Marce.” concluyó Messi.

Al terminar el saludo Marcelo se emocionó hasta las lágrimas: «Gracias Leo, sabes que te amo profundamente» comenzó su agradecimiento el conductor. «El enorme amor que te tengo a vos de chiquito, desde que pateabas al arco en el viejo estudio de Ideas del Sur, desde que te fuiste a Barcelona, y lo que quiero a tu mamá Celia, fanática del programa, a tu papá Jorge, a Anto, a tus hijos, a toda esa familia hermosa que tenés.» continuó Marcelo.

«Yo te quiero agradecer por esa amistad, por ese cariño, por ese amor de tantos años. Y gracias como argentino, en nombre de todos los argentinos por no haber abandonado nunca, por saber que siempre hay que intentarlo y que hay que intentarlo siempre como vos lo hiciste, aun en los peores momentos y por darnos lo más lindo que nos has dado en toda la historia, por lo menos para mí, que es esta Copa del Mundo que la pude vivir junto a mi hijo, junto a mi hermano y junto a mis mejores amigos.» expresó el conductor y luego concluyó «Primero, sé que ves el programa permanentemente, me encanta que hables de Ángel, que hables de Pampita, de Moria, y de Marcelo porque sé que lo ves y lo ve Anto y lo ve toda la familia porque cuando fuimos al cumple me lo decís siempre, y cada vez que nos vemos me lo decís permanentemente, pero nunca supe que había un mensaje tuyo, sinceramente, te mando un beso gigante, te amo con toda mi alma, lo de siempre, siempre.”

Así recordaron la final los campeones del mundo

Los jugadores de la selección argentina de fútbol recordaron en las redes sociales el emotivo momento que vivimos todos los argentinos hace un año.



«Hoy, 18 de diciembre, ¡fuimos campeones del mundo! Pudimos darle una alegría a nuestro pueblo después de tantos años. Sacrificio, trabajo sudor y lágrimas, todo eso valió la pena para coronar nuestro sueño» escribió el Papu Goméz en Instagram.

«Un año de que nos hiciste felices a todos los argentinos para siempre, Simplemente GRACIAS.» dijo el arquero de la selección «El Dibu» Martinez junto con una foto en el que esta besando a la copa del mundo.

«1 año de la locura más hermosa de mi carrera…Recuerdos inolvidables que quedarán para toda la vida.Feliz aniversario para todos!!! 🇦🇷» expresó el capitán Lionel Messi.

«Feliz aniversario argentinos y argentinas,no hay nada mas lindo que ver a tu gente feliz,gracias a mi cuerpo técnico,jugadores,dirigentes y a toda la delegación por hacer posible que el sueño sea realidad,esta es la alegría más grande de mi vida,no habrá nada igual. Vamos Argentina! Gracias!» dijo el entrenador de la selección, Lionel Scaloni.