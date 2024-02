Messi participó de una publicidad de cerveza y el video se hizo viral

Después de que se conociera la participación millonaria de Lionel Messi en una publicidad que saldrá durante la transmisión de Super Bowl, hoy la marca publicó el comercial en redes sociales y el video se hizo rápidamente viral.

La publicidad comienza con un grupo de jóvenes jugando al fútbol en la playa e inmediatamente emerge la figura del capitán argentino, quien se acerca a una barra y señala la canilla que tiene la marca de la bebida alcohólica.

Cuando la camarera sirve los vasos, al momento de llenar el tercero -que corresponde a Messi-, sufre un inconveniente por el faltante de cerveza y le ofrece otra marca pero el rosarino le contesta que quiere esa.

Greatness was worth the wait! Even the GOAT knows that a perfectly poured ULTRA is the superior finishing 'touch' to any game. Who's got the next round? #GameOnULTRA pic.twitter.com/X9YIzPjVNX