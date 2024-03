Mica Viciconte opinó del supuesto maltrato de Manu Urcera a Indiana Cubero

Mica Viciconte fue consultada por la delicada versión que sostiene que Manu Urcera habría maltratado a Indiana Cubero. La joven hace más de un año se mudó con su padre Fabián, luego de haberse peleado con su madre Nicole Neumann.

«¿Fabián está tranquilo con la otra parte, con Manu Urcera?», le preguntó un cronista de Intrusos a Mica, ante las versiones que circulan. «No tengo idea. Acá los únicos responsables son el padre y la madre«, respondió la modelo.

«¿Hubo un caso de maltrato contra Indiana?», insistió el notero. «No tengo idea, no me voy a meter en eso«, advirtió Mica.

Pese a la respuesta, la pareja de Poroto se mostró tajante. Dijo que el marido de Nicole tiene que defenderse si el episodio nunca ocurrió. «Es algo que tiene que decir él, él tiene salir a aclarar la situación. Es muy simple. ‘No, no dije nada’ o ‘sí, yo dije'», cerró.

Manu Urcera habló de Indiana y las denuncias en su contra

Manu Urcera, marido de Nicole Neumann, respondió a las denuncias en su contra por parte del corredor Leonel Pernía quien acusó a alguien cercano a él por unos balazos recibidos sobre el auto en el que compite. En una entrevista radial con La Once Diez, Manu también se refirió a la polémica por un supuesto audio ofensivo que en su momento tuvo para con Indiana Cubero.

“Las denuncias y las mentiras lo tomo como parte del momento en que vivimos”, dijo el piloto de carreras en diálogo con Catalina Dlugi. «Si me molesta que se crucen algunos límites. Entiendo que toda mentira, prejuicios, inventos venden pero a veces se cruzan los límites y hay que poner un freno», agregó Urcera, quien dio a entender que acudirá a la Justicia.