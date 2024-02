Fabian Cubero habló sobre el conflicto entre Indiana Cubero y Manu Urcera: «Yo no tengo nada que hablar con nadie»

Hace más de un año que la adolescente Indiana Cubero no convive más con su mamá, la modelo Nicole Neumann. Es que Indiana denunció en la justicia a su madre y a su pareja, el piloto Manu Urcera por maltrato. Desde entonces ha estado viviendo con su padre, Fabian Cubero y la pareja de él, Mica Viciconte.

Aunque Indiana asistió a la boca de Nicole y Manu realizada en diciembre del año pasado el vínculo parece estar lejos de recomponerse. El aparente maltrato verbal por parte de Urcera y Neumann que sufrió la joven parece haber quedado grabado en un audio que actualmente esta en manos de la justicia.

Cuando se le preguntó a Viciconte, con quién convive actualmente la joven, sobre el conflicto legal que atraviesa la familia dijo no poder dar detalles por motivos legales. Sin embargo, aclaró: «No permito que le hablen mal a mi hijo. No, no permito. Es como que yo les hable mal a las hijas de Fabi, no se me ocurre. La pareja que yo elijo tiene que aceptar a mi hijo, como yo tengo que aceptar. Hay cosas que son súper claras».

Ahora, fue Cubero quién hizo declaraciones en diálogo con «Socios del Espectaculo» donde aseguró que las cosas siguen igual que hace un año atrás entre él, su hija y su expareja. Afirmó que Indiana convive con él, su hermano y Micaela y que sigue haciéndose cargo económicamente de todos sus hijos.

“¿Sabés si, en algún momento, van a poder sanar, unirse como familias?” preguntó el periodista sobre la relación con Neumann. “No lo sé, no estoy pensando en eso hoy en día. Estoy enfocado en lo que es mi familia, con Luca, con Mica, con mis hijas, en lo que es mi proyecto laboral, pero no estoy enfocando otra cosa hacia esto” contestó el exfutbolista.

Luego, le consultaron acerca del audio que se filtró donde Manu Urcera aparentemente esta maltratando a su hija. «A vos como padre, me imagino que, cuando te enteraste de esa información, te debe haber caído mal, afectado. ¿Lo hablaste en algún momento con él?” le consultaron.

“No, yo no tengo nada que hablar con nadie. Yo, lo que tengo que hacer, es hablar con mi hija, aconsejarla, guiarla, a todas mis hijas y, en este caso puntual, a Indiana” afirmó Cubero.