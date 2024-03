Manu Urcera habló sobre la llegada de su hijo con Nicole Neumann y generó suspicacias

Nicole Neumann y Manu Urcera se encuentran en un momento muy especial de su vida: después de casarse en diciembre pasado, esperan la llegada de su primer hijo juntos. Sin embargo, la actitud del piloto de Río Negro respecto del recibimiento del nuevo integrante de la familia sorprendió un poco a los seguidores de la pareja.

Es que Manu Urcera rompió el silencio y habló sobre esta etapa junto a Nicole Neumann. Allí también abordó el supuesto conflicto con Indiana Cubero, la hija mayor de la modelo y con quien habrían tenido algunas situaciones que llevaron a la adolescente a abandonar su casa materna.

En diálogo radial con Catalina Dlugi por LaOnce Diez, Manu Urcera habló sobre la futura paternidad de Cruz, su primogénito, aunque no confirmó el nombre aún. “Sí, así es, voy a ser papá, un varón, obviamente no hemos definido el nombre, pero sí, va a ser varón, y es algo que me tiene también muy entusiasmado, lo vivo con tranquilidad y normal” respondió el piloto ante la pregunta de la periodista.

No hemos definido el nombre, pero sí… va a ser varón. Es algo que me tiene también muy entusiasmado». Manu Urcera sobre la llegada de su hijo con Nicole Neumann.

Cuando Catalina Dlugi quiso saber más, Urcera sorprendió con su respuesta. “Manu, decime, ¿cuáles son tus expectativas y cómo soñás el momento en que llegue Cruz? ¿Están preparando ya la habitación? ¿Alguna cosa que me puedas contar tierna al respecto del acontecimiento tan importante en tu vida?”, quiso saber la conductora.

“Se ocupa Niki de eso y yo solamente trato de ayudarla y estar encima de los detalles, pero ella está más abocada a eso y lo disfruta mucho” contestó Manu Urcera sobre la llegada de su hijo con Nicole Neumann, lo que alertó a los seguidores de la pareja por la lejanía con la que respondió.

Manu Urcera habló sobre el conflicto con Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann

En la misma entrevista con Catalina Dlugi, Manu Urcera también se refirió a la polémica por un supuesto audio ofensivo que en su momento habría tenido para con Indiana Cubero. “Las denuncias y las mentiras lo tomo como parte del momento en que vivimos”, comenzó el piloto de carreras en diálogo con la periodista.

«Sí me molesta que se crucen algunos límites. Entiendo que toda mentira, prejuicios, inventos venden pero a veces se cruzan los límites y hay que poner un freno. Hay cosas que se tienen que frenar con las medidas que hay que tomar en el lugar donde hay que hacerlo”, agregó Urcera, quien dio a entender que acudirá a la Justicia.

En la entrevista, Manu también aclaró que no existió un contrato prenupcial con Nicole Neumann: «Se inventaron muchas cosas que no puedo hacerme cargo”. “Estamos contentos, Niki se está ocupando de todo, de hacer el cuarto, de preparar todo. Estamos viviendo nuestra vida muy contentos, con mucho disfrute y de forma muy emotiva”, concluyó el piloto.