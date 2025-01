Mike Southside: “Este año va a ser full Trap, la gente se cansó del Reggaetón y el RKT” 

Hace diez años, en Argentina, se conocía muy poco sobre lo que era el Trap. Un género de música urbana que en Estados Unidos ya había tenido una curva exponencial y que la industria musical comenzaba a darle prioridad en Latinoamérica.

En 2015, las batallas de Rap tenían su auge en la argentina con competiciones como el Quinto Escalón y la Batalla de los Gallos de Red Bull. Miles de jóvenes se juntaban en las plazas a rapear, a rimar oraciones sobre un beat. El Rap ya tenía grandes exponentes en Argentina, sin embargo, había un sub género que estaba naciendo detrás de toda esta escena, y ahí estaba Mike Southside, un joven adolescente de Viedma que como no tenía proyección en su ciudad, decidió partir a Buenos Aires en busca de un futuro musical.

Hijo de una docente de literatura en un secundario de la capital rionegrina, Miqueas Oyola Blanco se fue a los 17 años hacia la ciudad donde todo pasa. “Fui a tirarle piedras a las nubes, a ver si llegamos”, declaró en PARÁ UN POCO de RIO NEGRO RADIO.

Mike Southside es uno de los pioneros del Trap en Argentina

Se identifica con Viedma y tiene el sentir de una persona de la Patagonia que llega al centro con hambre de gloria. Fuera de las batallas de Rap, comenzó a improvisar y escribir sobre pistas de Trap, una música cargada de oscuridad con un bajo 808 que satura los parlantes por su gravedad.

Fue entonces que los raperos comenzaron a palmearle la espalda y decirle que lo que hacía era muy bueno.

Duki, una figura del Trap argentino, era furor en redes sociales por las rimas que soltaba en las batallas del Quinto y tomaba nota de lo que Mike Southside hacía en sus shows con KMD, colectivo que compartía con Coqeéin Montana y Neo Pistea.

“Iban a ver los shows de KMD. Escuchaban canciones nuestras y nosotros no sabíamos quiénes eran”, respondió el viedmense ante la pregunta de su relación con el máximo exponente del Trap latinoamericano.

“Ya son casi 10 años de la primera canción de Trap que me fue bien y que hizo millones”

Pasó casi una década del lanzamiento de “Elvira”, el primer tema donde Neo Pistea y Mike Southside la pegaron. En su Viedma, lo tenían bien presente: “Mi mamá tuvo que cambiar el trabajo en la ciudad. En el primer boom, ella daba clases en la secundaria y la tuvieron que pasarla a una secretaría, porque no podía dar clases. Todos querían hablar conmigo, le robaban el teléfono para sacar mi número”.

Detrás de ese éxito, vino lo demás. En 2016 grabó “Tumbando el club”, junto con Coqueéin y C.R.O, como invitados de Neo Pistea y 0-600.

Años más tarde, por 2017 – 2018, el Trap sería el género más escuchado por las adolescencias. “Fuimos a Europa, metimos cinco fechas. Estuvimos en Málaga, Barcelona, Madrid. Era un guachín del barrio Los Fresnos de Viedma que de repente estaba en Europa. No entendía nada”, le comenta Mike a Juan Moro y Fausto Casanova.

Mike Southside en RIO NEGRO RADIO.

Para Mike, este año el Trap volverá a ser de los géneros más escuchados

“La gente se cansó del Reggaetón, del RKT y quiere volver otra vez al Trap. Este año va a ser full Trap”.

Quién es Duki para Mike Southside

“Duki es una cara muy importante. Él está llevando esa posta del Trap y están haciendo todos lo mismo”.

Mike sobre el Trap argentino

“Me encanta. Más allá de que ahora funcione y que sea económicamente viable me gusta. Es un género que lo seguiría haciendo.

“El Trap en otros lados es mucho más crudo. Sí siento que acá la gente socialmente se identifica porque capaz te está yendo bien a vos, pero vos saliste de la misma mierda”.

Sobre ser músico y vivir de la música

“Yo digo que tengo el mejor laburo del mundo porque elijo mis tiempos. Si quiero no toco. Por suerte tengo esa libertad. Si la semana me permite estar muchísimo con mi hija, de luna a viernes, por lo general voy un rato al estudio”.

Ser hijo de una docente de literatura

“Escribo bien, no tengo errores. Capaz mi mamá me lo inculcó. Mi vieja siempre me decía eso que desde chico ya escribía cualquier cosa, desde un cuento, hasta desarrollaba mucho.

Es la fanática número uno, ve un tema que, si está en 999.580 reproducciones, se va a darle play hasta que llegue al millón”.