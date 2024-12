Hackearon Mi Argentina y pusieron una canción del rapero de Neuquén que se descompensó en el Párense de Manos

El músico es oriundo de Cutral Co y tiene 34 años.

El sitio oficial del gobierno nacional «Mi Argentina» fue atacado durante la noche de este miércoles por un reconocido hacker, que alteró su contenido insertando una canción del rapero neuquino Homer El Mero Mero en una de sus secciones.

El ciberdelincuente incrustó el video de la canción «22» del músico cutralquense en la sección «Acerca de Nosotros» y dejó el siguiente mensaje: «ReNaPer, MiArgentina, Policía de la Ciudad and now this? lol«, en referencia a los reincidentes ataques ya efectuados.

El pasado jueves, el rapero neuquino ocupó los titulares de los medios tras descompensarse durante su presentación en el Párense de Manos 2, un evento deportivo donde celebridades se enfrentaron en una pelea de boxeo en el estadio de Vélez Sarsfield.

Su desvanecimiento fue por una sobredosis y el episodio se volvió viral en redes debido al preocupante cuadro que atravesó sobre el escenario.

El especialista en ciberseguridad Maximiliano Firtman señaló que, a simple vista, el atacante se limitó a modificar encabezados y pies de página de secciones estáticas del sitio.

Sin embargo, recomendó evitar el uso del portal, especialmente para ingresar información sensible o credenciales, hasta que se emita un anuncio oficial que confirme la restauración de la seguridad.

Quién es gov.eth, el reconocido hacker que atacó el sitio Mi Argentina

Detrás del seudónimo gov.eth se esconde un experto en ciberseguridad y hacktivismo combina su habilidad con un mensaje claro: exponer vulnerabilidades en sistemas críticos mientras envía mensajes políticos y sociales.

A diferencia de otros ciberdelincuentes que operan desde el anonimato, gov.eth ha construido una imagen que trasciende el mundo digital.

Duki y Bizarrap han expresado públicamente su admiración por el hacker.

Sus acciones no son meramente destructivas, sino que buscan poner en evidencia las fallas estructurales en la seguridad informática de instituciones públicas y privadas.

Personalidades influyentes, como Duki y Bizarrap, han expresado públicamente su admiración por su trabajo.

Con información de Agencia Noticias Argentinas