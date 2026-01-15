Río Negro prepara Letras del Tesoro, pero «sin uso inmediato», y Hacienda detalla la deuda

El ministro Sánchez adelantó el requerimiento de los títulos en el Plenario de la Legislatura. Foto: M.Ochoa/Archivo.

El gobierno de Río Negro tiene autorización legislativa para la emisión de Letras del Tesoro en el 2026 y, últimamente, avanzó en los trámites y las presentaciones en la Nación para su colocación en el mercado.

La ley 5.824 habilita emisiones de esos títulos hasta los 120.000 millones -equivale a algo más de una masa salarial neta- y el decreto N.º 11, del pasado 8 de enero, instrumenta ese financiamiento, con la creación de un Programa de Letras de Tesorería para el 2026.

El trámite continúa con los pedidos de autorización en los ministerios de Interior y de Economía, que son requerimientos determinantes para su posterior negociación en el mercado financiero.

El año pasado, Hacienda disponía de un aval por 60.000 millones y su única colocación fue en diciembre por 50.000 millones, que posibilitaron cancelar un vencimiento de 11.000 millones de Letras, emitidas a fines del 2024.

Los restantes 39.000 millones de la operación ingresaron a las cuentas provinciales para cumplir con obligaciones del cierre de año, entre ellas, los pagos salariales.

“Es un trámite para tener las Letras para su uso cuando se las requieran, que no será ahora, ni será en el primer semestre”, afirmó el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, al diario Diario RIO NEGRO.

El funcionario desestimó su utilización inmediata y, también, recordó que el trámite requiere de los tratamientos en el gobierno nacional.

La colocación de los títulos programados tiene un “destino a cubrir deficiencias estacionales de caja, importe que debe entenderse como el máximo stock de Letras de Tesorería en circulación”, indica el reciente decreto.

El esquema formalizado indica que se emitirán en “diferentes series denominadas en pesos y dentro de los montos máximos autorizados; podrán tener distintos términos y condiciones”, con vencimiento hasta dentro de los 365 días corridos desde su fecha de emisión”.

El ministro y la deuda pública

En ocasión del tratamiento en el Plenario legislativo del presupuesto, Sánchez detalló una deuda en el cierre del año de 426.227 millones en pesos y 321,68 millones de dólares.

Según un cuadro expuesto, el pasivo en pesos se compone también con las Letras del Tesoro colocadas en diciembre por 50.104 millones de pesos y, además, en el apartado en dólares, figuran 37,81 millones en títulos en esa moneda.

El ministro -acompañado por los gráficos— resaltó el “desendeudamiento” del 2025 en relación con diciembre del 2023, a partir del cruzamiento de los ingresos netos anuales de la Provincia frente a los pasivos.

Dos años atrás, la Provincia registraba obligaciones por 333.529 millones en pesos y de 412,55 millones en dólares.

Ese total del 2023 representaba un 71% de los ingresos netos y, a fines del 2025, ese “ratio deuda/ingresos” rondó el 20%.