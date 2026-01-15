Menos calor en el Alto Valle: ¿qué pasa este jueves con el viento y las nubes que amenazan lluvia?

La previa del fin de semana llega con un alivio térmico. Este jueves, 15 de enero, en la región del Alto Valle se espera un combo que combinará menos calor, viento y la presencia de nubes que amenazan con la llegada de precipitaciones.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Este jueves será otra jornada de calor leve en el Alto Valle, ideal para disfrutar del aire libre. Sin embargo el día contará con la presencia de viento, por ello te contamos cuáles son los horarios a tener en cuenta.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con una temperatura mínima de 21°C. Durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 28°C, bajo un cielo que se presentará parcialmente nublado.

El viento también marcará su presencia, soplará con velocidades de entre 32 y 41 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h.

El pronóstico resaltó que la franja horaria donde aumentará la intensidad del viento será a partir del mediodía, momento en que las ráfagas se sentirán con mayor fuerza.

En cuanto a la presencia de nubes, el pronóstico resaltó que no se prevé precipitaciones, aunque no se descarta que en algunos lugares aparezcan algunos chaparrones aislados.