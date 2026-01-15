En vivo | Incendios en la Patagonia: a diez días del inicio del fuego, cuál es el estado de Puerto Patriada y Los Glaciares

A diez días del inicio del desastre, la Patagonia oscila entre el alivio de las precipitaciones y la amenaza persistente de las reactivaciones. Aunque la lluvia logró contener el avance descontrolado en gran parte de la Comarca, las ráfagas de viento volvieron a encender focos críticos en las alturas de Epuyén y mantienen en vilo al Parque Nacional Los Alerces, donde el fuego ya devoró 14 mil hectáreas de bosque nativo.

El panorama operativo se reformula minuto a minuto: mientras en Los Glaciares la situación comienza a estabilizarse, en Chubut la visita del ministro Diego Santilli fue reprogramada para priorizar la dinámica de un despliegue que ahora depende estrictamente de las ventanas climáticas y el descenso de la temperatura.

En paralelo al combate directo, el sistema de emergencias sumó un refuerzo histórico con la incorporación de 50 nuevos brigadistas y equipamiento tecnológico de punta para el Splif, incluyendo drones y cámaras de monitoreo que blindarán la vigilancia en El Bolsón. Mientras tanto, el plano judicial sigue sumando capítulos con la imputación por el ataque con navaja a un brigadista en El Manso, un hecho que expone la tensión social que subyace a la tragedia ambiental. Con un 85% del incendio contenido en Epuyén pero focos activos en zonas de difícil acceso, la región apuesta todo a la tregua del frío y a la precisión de la tecnología satelital de la NASA para intentar cerrar, finalmente, el perímetro del desastre.

Números de emergencia en la Patagonia

Si te encontrás en Bariloche, El Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:

103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.

línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos. SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).

2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local). SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).

2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca). 911 Emergencia (general).

Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)