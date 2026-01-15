En vivo | Incendios en la Patagonia: a diez días del inicio del fuego, cuál es el estado de Puerto Patriada y Los Glaciares
Pasó más de una semana desde el inicio del fuego. Puerto Patriada y Los Alerces entre los focos más preocupantes. Seguí la cobertura minuto a minuto.
A diez días del inicio del desastre, la Patagonia oscila entre el alivio de las precipitaciones y la amenaza persistente de las reactivaciones. Aunque la lluvia logró contener el avance descontrolado en gran parte de la Comarca, las ráfagas de viento volvieron a encender focos críticos en las alturas de Epuyén y mantienen en vilo al Parque Nacional Los Alerces, donde el fuego ya devoró 14 mil hectáreas de bosque nativo.
El panorama operativo se reformula minuto a minuto: mientras en Los Glaciares la situación comienza a estabilizarse, en Chubut la visita del ministro Diego Santilli fue reprogramada para priorizar la dinámica de un despliegue que ahora depende estrictamente de las ventanas climáticas y el descenso de la temperatura.
En paralelo al combate directo, el sistema de emergencias sumó un refuerzo histórico con la incorporación de 50 nuevos brigadistas y equipamiento tecnológico de punta para el Splif, incluyendo drones y cámaras de monitoreo que blindarán la vigilancia en El Bolsón. Mientras tanto, el plano judicial sigue sumando capítulos con la imputación por el ataque con navaja a un brigadista en El Manso, un hecho que expone la tensión social que subyace a la tragedia ambiental. Con un 85% del incendio contenido en Epuyén pero focos activos en zonas de difícil acceso, la región apuesta todo a la tregua del frío y a la precisión de la tecnología satelital de la NASA para intentar cerrar, finalmente, el perímetro del desastre.
¿Cuál es el estado de los incendios?
Se reavivaron focos de incendios en Epuyén
El viento en la zona complicó el trabajo de los brigadistas y el panorama es incierto en estas horas, aunque alentador para el jueves por el frío y algunas probabilidades de lluvia.
Según informaron desde el gobierno provincial, se quemaron 14 mil hectáreas de bosque nativo.
Diego Santilli reprogramó su visita a Chubut
Según confirmaron fuentes del entorno del funcionario nacional a Diario RÍO NEGRO, la visita fue reprogramada luego de una comunicación telefónica entre Santilli y el mandatario provincial. Desde el gobierno chubutense explicaron que la decisión se tomó debido a que para este miércoles están anunciadas lluvias en las zonas afectadas por el fuego, lo que modifica la dinámica del operativo en terreno.
Cómo usar el mapa de la NASA para ver los focos de incendio en tiempo real
El fuego sigue activo en Los Alerces y está contenido en un 85% en Epuyén
El fuego cesó casi en su totalidad en el Parque Los Glaciares, se quemaron 704 hectáreas y se buscan posibles zonas calientes
Los flancos designados en la zona para acceder serán la cabeza, flanco izquierdo y cola para la búsqueda de puntos calientes y posibles nacimientos de focos. Si bien la propagación de las llamas se detuvo por el personal de bomberos y lluvias, no se dará parte oficial hasta explorar el área y enfriar zonas calientes.
Los Alerces: Operativo en alerta ante la llegada de ráfagas y el alivio de la lluvia
Aunque la lluvia aportaría humedad clave a los puntos calientes, las autoridades advierten que el viento rotará hacia el oeste con ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría reducir la ventana operativa de los medios aéreos y complicar el trabajo en terreno durante la tarde
Actualmente, más de 200 personas concentran sus esfuerzos en sectores críticos como el Arroyo Braese, Cerro Riscoso y Lago Verde, apoyados por una flota que incluye tres helicópteros del Ejército, cuatro aviones hidrantes y el Boeing 737
Por seguridad, se mantiene el tránsito restringido en la Ruta 71 entre la Portada Norte y Quebrada del León, solicitando extrema precaución en Bahía Rosales por el intenso movimiento del helipuerto
Imputaron al hombre que atacó con una navaja a un brigadista del Splif
Lo llamativo del caso es el vínculo cercano entre ambos: son cuñados y viven a solo 50 metros de distancia. Tras el ataque con una hoja de 22 centímetros, que le provocó heridas en la mano al brigadista, la Justicia dictó una restricción de contacto y fijó un plazo de cuatro meses para completar la investigación.
Esperanza en la Cordillera: La lluvia trae alivio tras nueve días de fuego
Sin embargo, el operativo mantiene la guardia alta debido a ráfagas de viento que podrían alcanzar los 87 km/h. Los 659 brigadistas aprovechan esta ventana de humedad para consolidar las fajas antes de que el clima vuelva a ser hostil.
Operativo Récord: 659 personas combaten el fuego en Puerto Patriada
Hoy el foco de Puerto Patriada se mantiene activo con una superficie estimada de 11.970 hectáreas. El plan de trabajo contempla la llegada de refuerzos del Splif Bariloche, quienes se sumarán específicamente al grupo que opera en la zona de La Condorera. Los esfuerzos se centrarán en consolidar las fajas cortafuegos y realizar tareas de enfriamiento críticas, apoyados por medios aéreos que operarán a requerimiento en los sectores de mayor actividad como El Coihue.
Por qué la Comarca Andina transita una era de incendios más virulentos
Río Negro: sin focos activos, pero con riesgo extremo en varias zonas
Epuyén declaró el «estado de Catástrofe» hasta junio
Esta declaración otorga facultades especiales al intendente para realizar contrataciones directas y gestionar asistencia financiera urgente ante Provincia y Nación sin los plazos administrativos habituales. La vigencia de la emergencia se extiende hasta el 30 de junio de 2026, reflejando la convicción de las autoridades de que la reconstrucción de la infraestructura y la recuperación productiva de la localidad demandarán, al menos, todo el primer semestre del año.
Mientras combaten el incendio, Walter cuida de los animales de Puerto Patriada: mirá el video
Mientras combaten el incendio, Walter cuida de los animales de Puerto Patriada: mirá el video
A la estupidez se la combate con la verdad», la respuesta de Torres ante los incendios
Respecto a la jurisdicción federal, el gobernador aclaró: “Es importante decirlo con absoluta claridad: las tierras que forman parte de un Parque Nacional, como Los Alerces, no se pueden vender ni cambiar de destino, porque así lo establece la Ley Nacional de Parques”. Para cerrar su mensaje, sentenció: “A la estupidez se la combate con la verdad. Y en Chubut, las leyes se respetan”.
Los Alerces: El viento reactiva focos y el combate es «extremo» en el Arroyo Braese
El operativo, que ya moviliza a más de 200 personas, incluye la colaboración de bomberos de Chile (Palena) y fuerzas federales. Como medida de seguridad, las autoridades informaron que la Ruta 71 tiene tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León. El titular de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, permanece en la Villa Futalaufquen coordinando los refuerzos ante un índice de peligrosidad que se mantiene en niveles extremos.
El fuego en Puerto Patriada sigue activo y bajo vigilancia extrema
El plan de ataque para este martes contempla el refuerzo de fajas cortafuegos con herramientas manuales y el enfriamiento de puntos calientes sobre el perímetro para resguardar las viviendas. En cuanto a la logística sanitaria, se confirmó la incorporación de puestos móviles de DINESA–AFE para la atención exclusiva del personal de combate en la línea. Los ocho medios aéreos disponibles, junto a la maquinaria pesada, operarán a requerimiento de cada sector para intentar consolidar el control de los frentes que aún presentan actividad.
Villarruel presentará un proyecto de ley para agravar las penas a quienes origien el fuego
«Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita«, comenzó la publicación de la titular del Senado.
La vicepresidenta anticipó que presentará un proyecto de ley para agravar las penas con cárcel efectiva para «aquellos que inician el fuego», como así también implicará una «actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego».
Villarruel aclaró que la iniciativa es «sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología», ya que «quien delinque debe responder».
Por último citó el artículo 41 de la Constitución Nacional que consagra el derecho a «un ambiente sano para todos los habitantes así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado» y concluyó: «Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección».
Villarruel presentará un proyecto de ley para agravar las penas a quienes origien el fuego

«Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita«, comenzó la publicación de la titular del Senado.
Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a… pic.twitter.com/KdjHTfc06n
Incendio en Epuyén: el fuego destruyó más de 20 casas, una estancia y dos complejos turísticos
La funcionaria declaró en FM Chubut que unas 25 viviendas se prendieron fuego, incluyendo una estancia; mientras que otros dos complejos turísticos con nueve cabañas también fueron dañados por el incendio. Asimismo, indicó que unas ocho personas permanecen evacuadas.
Por otra parte, en El Hoyo la cifra de casas afectadas ascienda a unas 10, mientras que a una semana del incendio en Puerto Patriada ya no se registran personas evacuadas por el fuego.
“Se hizo un trabajo enorme para salvar viviendas y que esta vez los números sean mucho menores, aunque eso no quita que hay familias que han perdido todo, sus sueños y sus ilusiones”, dijo Papaini, añadiendo que todas las propiedades sufrieron «destrucción total».
Incendio en Chubut: la Fiscalía descartó la hipótesis del Gobierno de un atentado mapuche
Incendio en Puerto Patriada: Neuquén envió más brigadistas y otros siete vehículos para el combate
La provincia ya había aportado otras 25 personas, que ahora se le suma otro grupo junto a unos siete vehículos terrestres. Además, se ofreció la colaboración de personal sanitario del Sistema Integral de Emergencias del Neuquén (SIEN), en caso de ser necesario.
Parque Nacional Lanín aplica multas millonarias por hacer fuego en lugares prohibidos
– Multas económicas: Van desde los $400.000 hasta los $6.000.000, dependiendo de la gravedad del caso.
– Denuncias penales: Se realizarán de forma automática en los casos detectados de fuego en lugares no habilitados.
Desde la institución recordaron que hacer fuego está terminantemente prohibido fuera de los campings que cuentan con prestaciones habilitadas. Esta medida no admite excepciones y es considerada fundamental para prevenir daños irreversibles en el área protegida.
Diego Santilli vuelve a Chubut por los incendios
La visita se produce tras el reconocimiento público del presidente Javier Milei a las tareas de contención realizadas por brigadistas y bomberos. En su última visita a la zona junto al gobernador Ignacio Torres, el ministro aseguró que la Nación mantendrá la coordinación logística y el envío de recursos de los ministerios de Defensa, Salud y Seguridad para enfrentar la temporada crítica.
Cómo se encuentra el brigadista herido
Pese a tener el 54% de su cuerpo afectado por las llamas, los médicos informaron que ya le retiraron el respirador artificial y evoluciona favorablemente en Terapia Intensiva. El equipo de Cirugía Plástica sigue de cerca su estado y, de mantenerse estable, en 72 horas pasaría a cuidados intermedios. Su caso se convirtió en el símbolo del riesgo extremo que enfrentan los casi 600 operarios en la cordillera.
Los Alerces: más de 200 personas y brigadistas chilenos combaten el fuego para proteger viviendas
Milei agradeció a los brigadistas y Adorni detalló el auxilio de Nación
Además, confirmó que 22 de los 32 incendios detectados en la región ya fueron extinguidos. El operativo incluye desde 15.000 litros de nafta donados por YPF hasta asistencia financiera del Banco Nación para productores afectados.
GRACIAS A TODOS LOS QUE TRABAJARON PARA QUE LOS RECURSOS LLEGUEN DONDE SE NECESITAN.— Javier Milei (@JMilei) January 12, 2026
ADEMÁS QUIERO MANDAR UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A TODOS LOS BRIGADISTAS, BOMBEROS Y A CADA UNO DE LOS VOLUNTARIOS QUE ESTÁN COMBATIENDO EL FUEGO DÁNDOLO TODO.
NADA MÁS HEROICO QUE ARRIESGAR SU… https://t.co/7iGAoGSUtE
Riesgo de incendios en Río Negro: «El índice de peligrosidad sigue siendo extremo», advierte el SPLIF
Incendios forestales: el reclamo de trabajadores de parques nacionales
«Acá hay compañeros de diferentes parques nacionales (Lanín, Nahuel Huapi, Laguna Blanca, Alerces) y queremos llevar un mensaje a la comunidad; a las autoridades, principalmente», inicia el video que se subió a la cuenta de uno de los brigadistas.
«Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos pidiendo básicamente lo esencial, que es un salario digno, una planta permanente, una estabilidad que nos brinde el trabajo, y una jubilación acorde», concluyeron.
El Gobierno Nacional dijo que los incendios fueron por un «grupo terrorista»
Usuarios de redes sociales compartieron la llegada de la lluvia a El Hoyo
Usuarios de redes sociales compartieron la llegada de la lluvia a El Hoyo
Llueve en El Hoyo. Ésto va a ayudar un poco con los #incendios. 🙏🌧
Patagonia argentina. pic.twitter.com/3gdUdX6Fty
¿A cuánto equivale la superficie quemada en Puerto Patriada?
La zona afecta representa casi 6 veces la ciudad de Neuquén. La capital neuquina tiene una superficie aproximada de 2.000 hectáreas (zona urbana). El incendio ya devoró el equivalente a 6 ciudades de Neuquén. Esto es más de la mitad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Splif logró controlar un nuevo foco de incendio en El Bolsón: qué pasó
SPLIF, Policía, Bomberos Voluntarios y tránsito de la municipalidad de El Bolsón continúan en el lugar. Recordaron que: «No está permitido circular por el aeródromo, nos encontramos con incendios activos en toda la región y la circulación es constante».
Ignacio Torres advierte por la gravedad de los incendios: «Es la peor sequía desde 1965»
El mandatario informó que hay más de 500 brigadistas de distintas provincias (incluyendo Río Negro, Neuquén y Córdoba) combatiendo el fuego y que ya se contabilizan más de 3.000 evacuados. Torres pidió elevar las penas por ecocidio y apuntó contra la burocracia nacional: «Subejecutar una partida no es ahorro fiscal, es ser un mal funcionario».
El fuego en Puerto Patriada saltó la Ruta 40 y ya afecta casi 12.000 hectáreas: llegan refuerzos de Córdoba
Actualmente, el esfuerzo de las dotaciones se concentra en proteger infraestructura clave sobre la Usina y la Escuela de El Coihue. Además, realiza apertura de fajas con maquinaria pesada y resguardo preventivo con camiones cisterna.
Desde el sábado, el incendio avanzó sobre el margen noroeste del Lago Epuyén (sector Cárdenas), afectando el Establecimiento El Trueno y Bahía Las Percas.
Un brigadista sufrió graves quemaduras durante el combate del incendio en Epuyén
El reporte médico inicial, difundido por Infochucao el combatiente presenta quemaduras en el 54 % de su cuerpo. La directora del nosocomio de El Bolsón, Dina Lavesini, confirmó el ingreso del paciente y su posterior derivación de urgencia al Hospital de San Carlos de Bariloche.
El traslado se realizó con el fin de que el brigadista reciba atención médica de mayor complejidad y especializada para su tipo de cuadro.
Los Alerces: operativo extremo para frenar el avance sobre la Ruta 71
Se suman hoy dos helicópteros del Ejército Argentino con helibalde, que operarán junto a aviones hidrantes de la AFE y participan 110 combatientes (Nación y Provincia) con apoyo de brigadistas de Chile y bomberos voluntarios locales.
Un factor que complica la situación es la alerta por ráfagas de viento que se sentirán a partir del mediodía. Además, el tránsito por la Ruta 71 está restringida entre Portada Norte y Quebrada del León. El resto de los servicios turísticos funcionan con normalidad.
Nación envía camiones con ayuda y electrodomésticos para Chubut
El operativo se coordinó entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación y el ministerio de Desarrollo Humano de Chubut para agilizar la respuesta.
Según el detalle oficial, el envío incluye:
Equipamiento del hogar: heladeras, freezers, calefones, estufas, anafes y tanques de agua.
Asistencia inmediata: colchones, bolsas de dormir, artículos para bebés y diversos tipos de vestimenta y calzado.
Extinguieron los incendios en el parque Nacional Lanín
Valle Magdalena: tras confirmar la extinción del foco (de 20×20 metros), las autoridades informaron que ya se encuentra habilitado el uso público y el ingreso al Lago Tromen.
Mallín del Ternero: el fuego afectó una superficie de 20×50 metros. En este sector fue clave la colaboración de cinco pobladores de la zona que trabajaron en la extinción directa junto a los brigadistas y medios aéreos.
Habilitan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo, pero piden extrema precaución
Sin embargo, el organismo emitió una advertencia importante: se debe transitar con extrema precaución por la baja visibilidad y la presencia de equipos de emergencia.
Río Negro en «riesgo extremo», pero sin focos activos
Señalaron que se esperan temperaturas altas y fuertes vientos en la región Andina, un escenario que sostiene un alto riesgo de ignición y obliga a extremar las medidas de cuidado por parte de vecinos y turistas.
Puesto sanitario en El Pedregoso
“Hubo intención criminal”
En diálogo con Splendid AM 990, el funcionario explicó que hasta ahora el fuego mantenía un comportamiento cíclico, pero que ese patrón se quebró.
El funcionario sostuvo: “Habíamos entrado en una suerte de movimiento cíclico que quemaba de día y de noche se aplacaba, nos daba algo de aire para trabajar porque las llamas cedían en su tamaño, que son enormes. Eso no ocurrió anoche, no hubo cese de actividad nocturna, sino que tuvo gran intensidad, avanzó mucho”.
Lanzan una colecta para ayudar a los bomberos
Por esa razón, la Fundación Bomberos de Argentina relanzó su campaña solidaria “Puentes de la Prevención” para recaudar fondos destinados a reponer equipamiento esencial y reforzar la primera línea de combate contra el fuego.
Siguen buscando a los responsables
Incendios en Parque Lanín: uno circunscripto, otro activo
Desde el Parque Nacional Lanín reiteraron la importancia de extremar las medidas de prevención y recordaron que está absolutamente prohibido hacer fuego en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces.
Qué dice el último parte
En el operativo trabajaron 275 combatientes y ocho medios aéreos, con refuerzos de Córdoba y brigadas nacionales, bajo la coordinación del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.
Circulación habilitada con extrema precaución
Asimismo, se solicita precaución a los usuarios que transitan en este tramo porque vehículos de los equipos de emergencia circulan constantemente en la lucha contra los incendios forestales en la región.
Alejandra Monteoliva sobre los incendios en Chubut: “Los vamos a buscar y los vamos a encontrar”
“Lo que está ocurriendo en Chubut es lamentable. Estos incendios están destruyendo bosques, infraestructura y poniendo en riesgo a la población”, expresó Monteoliva, quien remarcó que desde el inicio de la emergencia el Ministerio de Seguridad trabaja de manera coordinada con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y las autoridades provinciales.
Ignacio Torres: las próximas 48 horas son claves para contener el incendio
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a los incendios en la Patagonia
Subrayó que “se desplegaron 195 brigadistas y 15 medios aéreos (incluidos aviones hidrantes y helicópteros), además de autobombas forestales y vehículos logísticos y de comando”.
Además, anunció que “el Banco Nación otorgará préstamos para productores damnificados por los incendios”.
Neuquén suma dos focos activos en el Parque Nacional Lanín
Río Negro sigue sin focos activos y reforzó el apoyo a Chubut
Córdoba se solidariza con Chubut para combatir el fuego
Los brigadistas se trasladaron este viernes hasta la localidad de El Hoyo, donde se estableció la base operativa. El contingente viaja con equipamiento completo y logística propia, en una misión prevista inicialmente por 10 días.
Incendio en Villa Pehuenia: el foco en el cerro Chañy está rodeado y bajo control
Debido a la complejidad del acceso, un helicóptero trasladó a los brigadistas de la cuadrilla de Villa Pehuenia para garantizar un ingreso seguro. En el sector trabajan 10 personas y tres aviones puestos a disposición por el Gobierno de Neuquén, que desde las 7 de la mañana realizan tareas de carga y descarga de agua, en un operativo que se mantiene bajo seguimiento permanente.
Atacaron con un cuchillo a un brigadista
De acuerdo con la información de la Policía de Río Negro, el ataque se produjo cerca de las 14 del miércoles, cuando el brigadista volvía a su casa de cumplir funciones.
Pidió ayuda a Dios y el fuego se detuvo
Mientras el fuego, activo desde el lunes y aún fuera de control cinco días después, se acercaba a las cabañas ubicadas a 13 kilómetros de El Hoyo, Hernández oró con angustia pidiendo que las llamas se detuvieran, mientras su hermano le gritaba que se alejara, en una escena marcada por la tensión y la impotencia ante el avance del incendio.
Confirmaron foco de incendio en Pehuenia
Tras una tormenta eléctrica en el lugar, durante el martes 6, vecinos alertaron al Cuartel de Bomberos N.º 20 “Héroes de Malvinas” de Villa Pehuenia y Moquehue, sobre la presencia de humo en un sector boscoso del Cerro Chañy.
Cruzó el lago en lancha para apagar los focos
Si bien las llamas se apaciguaron esta mañana debido a las bajas temperaturas durante la noche, los pobladores se preparan para lo que pueda deparar a partir del mediodía.
Neuquén enfrenta el fuego tras una tormenta histórica
Evacuación preventiva en Epuyén
Comenzó a operar el avión más grande sudamérica en el incendio en Puerto Patriada
El primer lanzamiento se realizó sobre las laderas del cerro Pirque, en la localidad de Epuyén, uno de los sectores más afectados por el incendio.
La triste historia de la perra del trabajador de Puesto Patriada que murió en el choque en Ruta 40: «No te apartaste»
Incendios en la Patagonia: los pinos, una amenaza silenciosa
Brigadistas rescataron a un perro que estaba encadenado en los incendios de Chubut
El dramático testimonio de una familia que perdió todo en el incendio de Puerto Patriada
Números de emergencia en la Patagonia
Si te encontrás en Bariloche, El Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:
- 103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.
- SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).
- SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).
- 911 Emergencia (general).
Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)
