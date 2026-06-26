Mirtha Legrand cambia de horario este sábado en El Trece: a qué hora comenzará el programa

El Trece modificará su programación de este sábado por el partido que disputará la Selección Argentina frente a Jordania por el Mundial de Estados Unidos 2026. Como consecuencia, «La Noche de Mirtha» comenzará antes de lo habitual.

Según informó el canal a Agencia Noticias Argentinas, el ciclo conducido por Mirtha Legrand saldrá al aire a las 20, es decir, una hora y media antes de su horario habitual de los sábados.

Por qué cambia el horario de «La Noche de Mirtha»

La modificación responde a la cobertura especial que realizará El Trece del encuentro entre la Selección Argentina y Jordania, uno de los partidos más esperados por los hinchas argentinos en el Mundial 2026.

Con este ajuste, la emisora busca mantener en pantalla el histórico programa de Mirtha Legrand sin que coincida con la previa del encuentro mundialista.

A qué hora empieza este sábado «La Noche de Mirtha»

Los televidentes deberán tener en cuenta el cambio para no perderse el tradicional programa.

Horario habitual: 21.30.

21.30. Horario de este sábado: 20.00.

De esta manera, el ciclo adelantará su inicio de forma excepcional debido a la programación especial por el Mundial.

El Mundial 2026 modifica la grilla de la televisión

Los partidos de la Selección Argentina suelen provocar cambios en la programación de los principales canales de televisión, especialmente cuando se trata de una Copa del Mundo.

En esta oportunidad, El Trece decidió reorganizar su grilla para dar lugar a la cobertura del partido frente a Jordania, aunque mantendrá al aire uno de sus programas más emblemáticos, que simplemente comenzará más temprano de lo habitual.