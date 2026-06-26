Mundial 2026: hora y TV para ver hoy viernes 26 a Uruguay, España y Francia en vivo

El estado Guadalajara será la sede del partido de Uruguay y España hoy viernes 26 de junio. (Foto: gentileza)

El fixture del Mundial 2026 no da respiro y propone una jornada de este viernes 26 de junio cargada de partidos atractivos para los fanáticos del fútbol. De acuerdo con el cronograma oficial, habrá acción en dos turnos bien definidos para seguir en directo desde Argentina.

Para que organices tu agenda y no te pierdas nada desde el celular, te dejamos la guía práctica con los horarios confirmados y las señales de transmisión para el día de hoy.

Qué canales transmiten los partidos del Mundial este viernes 26 en Argentina

Los encuentros de la jornada se podrán seguir tanto por televisión tradicional como mediante plataformas digitales de streaming.

En televisión (Cables y aire):

TyC Sports (Transmitirá los encuentros de las 16:00 y las 21:00 señalados en la grilla).

Telefé y DSports (Consultar partidos asignados según el esquema de derechos).

En plataformas digitales y streaming:

DGO, Flow y Telecentro Play: Sintonizando las señales deportivas correspondientes desde sus aplicaciones móviles.

Turno 1 (16:00): Noruega vs. Francia y Senegal vs. Irak

La acción deportiva de hoy comenzará en simultáneo a las 16:00 (hora de Argentina) con dos propuestas de alto nivel técnico.

El plato fuerte del primer turno tendrá como protagonistas a Noruega y Francia, un choque de potencias europeas que promete goles y se podrá seguir por la pantalla de TyC Sports. En paralelo, Senegal e Irak medirán fuerzas en un cruce físico e impredecible que se transmitirá por canales alternativos de streaming.

Turno 2 (21:00): Uruguay vs. España y Cabo Verde vs. Arabia Saudita

La Celeste no pudo contra Cabo Verde en su último partido del Mundial 2026 y empató 2 a 2. (Foto: gentileza)

El cierre de la jornada de viernes tendrá lugar a las 21:00 (hora de Argentina) con el partido de uno de los grandes candidatos sudamericanos.

Uruguay se enfrentará a España en lo que representa el partido más atractivo de la fecha mundialista. El duelo de estilos entre la «Celeste» y la «Roja» contará con transmisión en vivo de TyC Sports. A la misma hora, Cabo Verde y Arabia Saudita completarán el esquema del día buscando dar la sorpresa en su zona.

Marcelo Bielsa vs. Luis de la Fuente: el plato fuerte de hoy 26 de junio

Marcelo Bielsa mantendría su base de intensidad física y transiciones rápidas:

Arquero: Fernando Muslera.

Fernando Muslera. Defensores: Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez (o Mathías Olivera), Mathías Olivera.

Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez (o Mathías Olivera), Mathías Olivera. Mediocampistas: Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur.

Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur. Delanteros: Agustín Canobbio, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo.

Luis de la Fuente apuesta por la tenencia, las bandas dinámicas y el regreso de piezas clave en el medio: