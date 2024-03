Mirtha Legrand criticó a Javier Milei pero teme represalias: «Es ridículo»

Mirtha Legrand se refirió a las repercusiones que generó su defensa al cine Gaumont y al espacio Incaa. Sus declaraciones tuvieron una irónica respuesta del presidente Javier Milei.

«Que me manden a comprar el cine es ridículo… Te da como cierto temor a expresarte, porque si cada cosa que vas a decir, si al Gobierno no le gusta mucho o le molesta a alguien del Gobierno te van a retrucar… Es desagradable», planteó Mirtha en diálogo con Desperezate, el programa de Diego Pérez en el canal de la Ciudad de Buenos Aires.

«Es ridículo, me sorprende mucho cuando reaccionaron así. Yo de este Gobierno no quiero estar en contra porque toman represalias y es muy desagradable«, amplió la conductora.

Mirtha Legrand había criticado, el último fin de semana, la decisión del Gobierno Nacional de desfinanciar el sector de la cultura. Puntualmente había defendido el cine Gaumont y el instituto del cine. Su postura la enfrentó con Javier Milei.

“¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont? Es terrible. Yo fui hace poco y está en espléndidas condiciones, es una lástima. Y lo del Instituto de Cine también. Si hay alguno que robaba, afuera. A ese no se le da más créditos. La gente del ambiente tiene que hacer algo«, había dicho Mirtha en su programa de El Trece.

"No quiero estar en contra de este Gobierno porque toma represalias"



Después de defender al cine Gaumont, Mirtha Legrand dijo le da temor expresarse porque "si a alguien del Gobierno no le gusta, van a retrucar" y remarcó: "No dije nada malo". pic.twitter.com/okybvAAzS5