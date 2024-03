Dominique Metzger contó de qué trabajaba antes de dedicarse al periodismo: «La pasaba muy mal»

La periodista Dominique Metzger estuvo en La Noche de Mirtha Legrand y allí habló de sus primeros pasos en el mundo laboral. En ese contexto reveló a qué se dedicaba antes de ser periodista.

Al recordar su inicio laboral, Dominique detalló que sus padres se dedicaban al periodismo. “Inicié de casualidad. No quería hacer lo mismo que hacían mis papás”, reveló Metzger.

“No quería estar en el medio así que me dediqué a estudiar cocina, gastronomía. Mientras estudiaba trabajaba en eso y ahí noté que no me gustaba. Es una profesión muy demandante… No tenés feriado, vacaciones. Las cocinas son cerradas y suelen ser feas”, expresó la conductora.

Al dejar en claro que la pasaba «muy mal», Dominique agregó: «No sabía qué hacer, así que empecé a ayudar a mi papá en su trabajo, en producción. Eso me abrió un mundo muy grande y ahí decidí comenzar a estudiar periodismo”, recordó.

“Me di cuenta que la carrera me fascinaba y empecé paso a paso a encontrar mi camino con mucha pasión, localizando oportunidades y pidiendo permiso. Tenía 21 años, era una nena. Primero en producción y ahora en conducción, pero siempre desde abajo y con respeto”, cerró Dominique.

Dominique Metzger deja su programa en TN

La periodista Dominique Metzger se despidió de la conducción del ciclo «Nuestra Tarde» que se emite por el canal TN. El anuncio causó sorpresa en los espectadores y fue explicado por la presentadora, que se mostró emocionada al aire.

Aplaudida por sus compañeros, Metzger no contuvo las lágrimas y detalló que el surgimiento de nuevos proyectos en la señal de noticias la llevaron a tomar la decisión.

«Ya soy parte del mobiliario de TN, así que más adelante les contaremos qué voy a hacer”, dijo con humor, al tiempo que informó que seguirá al frente de «Telenoche», el tradicional noticiero de El Trece.