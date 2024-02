Por qué Mirtha Legrand se tentó en pleno programa: «¡Las cosas que digo!»

Mirtha Legrand se tentó en pleno programa al recordar una anécdota que involucró a Mauricio Macri y Hugo Chávez, expresidente de Venezuela.

Todo comenzó cuando la diva fue consultada por el «presidente menos tolerable a la crítica» y sin dudar contestó que había sido Fernando De la Rúa. Acto seguido confesó: “Alfonsín se había enamorado de mi. Fue un amor platónico”.

En ese contexto, Legrand se tentó al recordar el disgusto que se llevó Macri al enterarse de que Chávez estaría en el mismo programa que él. “El que estuvo en mi programa fue Chávez. Le hice una entrevista. Era muy simpático. Le gustaban los tangos”, rememoró la conductora.

“En ese momento, yo hacía una entrevista antes del almuerzo. Entonces, le hago una entrevista y me dice ‘mire, había avisado al equipo que no me quedaba a almorzar’. Pero después me dice ‘estuve tan cómodo en la entrevista que me voy a quedar’”, continuó.

Mirtha Legrand se tentó al recordar una anécdota

“Estaba Macri. Y Macri cuando se entera de que iba a comer Chávez se va. Se va del estudio. Se va a un boliche… ¡Ay, las cosas que cuento!”, dijo la diva tentada.

“Se va a un boliche que había en la esquina del canal- continuó Mirtha- Un boliche, un almacén, digamos. Y no quería volver al estudio”.

“Rottenberg, que era el productor del programa, le dijo ‘volvé, volvé al canal, al programa porque queda un asiento vacío’. Finalmente vino, se sentó y Chávez lo conquistó”, reveló Mirtha en tono jocoso.