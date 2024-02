Mirtha Legrand a Martín Bossi: «¿Te llevás mal con Fátima Florez?»

Fiel a su estilo, Mirtha Legrand fue al hueso y le lanzó una picante pregunta a Martín Bossi durante «La Noche de Mirtha», el programa de El Trece.

En una mesa llena de invitados, la Chiqui no dudó en interrogar al humorista sobre su relación con Fátima Florez, otra figura destacada del teatro en Mar del Plata.

«¿Te llevás mal con Fátima Florez? Estas son las preguntas de la Chiqui», disparó Mirtha. Bossi, entre risas, respondió: «Ya vengo preparado, ¿sabés cómo dormí? Así», haciendo un gesto de abrir los ojos con sorpresa.

«No, no me llevo mal. Los medios hacen siempre una rivalidad, pero no tengo problema. Me parece una laburante», remarcó el artista.

Por qué Viviana Saccone se alejó de Actrices Argentinas

Mirtha Legrand también le consultó a Viviana Saccone los motivos por los que se alejó del colectivo de Actrices Argentinas.

“En realidad yo me fui hace mucho tiempo. En un reportaje me preguntaron qué pensaba, por qué me alejé, pero la verdad la pregunta era si era partidario. Yo dije que sí. No en cuanto al trabajo que hacen, que es muy bueno, y lo siguen haciendo, pero desde adentro sí sentía que tenía una idea política que por ahí yo no coincidía demasiado con eso”, explicó Saccone.