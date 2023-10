Mirtha Legrand criticó la campaña de Santi Maratea para Independiente: «Es un negocio raro»

Mirtha Legrand cuestionó el trabajo de Santi Maratea, el influencer que organizó la millonaria colecta para que Independiente pueda saldar su deuda en dólares.

“Yo cobré un porcentaje solo de Independiente, del resto no”, dijo Maratea en La Noche de Mirtha. “Cobré el 5 por ciento. Tranqui. ¿No? Podría haber sido el 10 por ciento”, desafió el joven.

Entre risas, Maratea aprovechó la intervención de Luis Novaresio para no blanquear cuánto dinero ganó.

De hecho el propio periodista celebró las campañas solidarias de Maratea pero la histórica conductora disparó: “El negocio es raro. No me digan que no es raro«.

“¿Cómo se llama esto, que nombre tiene?”, indagó Mirtha Legrand. Santi Maratea por su parte reivindicó su rol de fiduciario de Independiente porque “esa confianza tiene un valor”.

Santi Maratea y su relación con Guillermina Valdés

En la mesa de Mirtha Legrand, Santi Maratea dio detalles de la relación que mantuvo con Guillermina Valdés.

Fie a su estilo, la histórica conductora le preguntó si era verdad que había estado con la expareja de Marcelo Tinelli. “Sí Mirtha, no te voy a mentir a vos. Lindo verano”, admitió el joven.

“¿Es verdad? Me dejaste sin palabras, Pensé que me ibas a decir que no”, dijo sorprendida la conductora . “Linda mujer y buena persona”, agregó el influencer.