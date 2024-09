Mirtha Legrand en los Martín Fierro 2024: “Cada año pienso que es el último y sigo viniendo”

Mirtha Legrand ganó el Martín Fierro 2024 al Mejor programa de Interés General esta noche y sumó 27 estatuillas. Con más de 80 años de trayectoria, la diva de los almuerzos se impuso en la terna con “La noche de Mirtha”.

Así fue el mensaje de agradecimiento de Mirtha

La competencia en la terna estuvo entre Andy Kusnetzoff, por PH Podemos hablar; Nara Ferragut por, Nara que ver; Mariana Fabbiani, por El diario de Mariana, y Jorge Tartaglione, por Médico de familia.

La conductora inició su agradecimiento emotiva: “Anoche no pude dormir”, explicó y continuó: “muchas gracias por los aplausos, cada año pienso ‘es el último’ y sigo viniendo”.

“Trabajo porque me hace bien, me gusta, me da placer. Soy más auténtica que nunca y digo todo lo que pienso”, explicó Legrand.

“Quiero agradecer a todos los que vienen a mi programa, soy una mujer muy mayor y, sin embargo, el entusiasmo nunca se me va. Mientras tenga salud, aquí estaré con ustedes siempre”, concluyó Mirtha.

Mirtha Legrand y su sentida despedida a Selva Alemán

“No podemos dejar de recordar a Selva, que se nos fue y es una pena enorme. No era íntima, pero sí salíamos a comer”, expresó Mirtha Legrand durante el programa. La conductora también mencionó la relación de más de 50 años que Alemán mantuvo con su esposo, el actor Arturo Puig: “Ella lo cuidaba de una manera… Creo que hasta le cortaba la carne. Era un ser adorable”.

La actriz Marta González, invitada al programa, se unió al tributo, recordando su profunda amistad con Alemán: “Yo fui amiga de ella desde los 14 años. Hablábamos todos los días, nos veíamos, nos mandábamos mensajitos… Éramos muy unidas. A Arturo también, lo conozco desde muy chico”.

Pía Shaw, también presente en la mesa, añadió: “Cuando pasan estas noticias, el amor con el que hablan los medios y los actores es lindo reconocerlo, por su familia”.