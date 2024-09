Mirtha Legrand y una sentida despidida a Selva Alemán: «Ser adorable»

En la última emisión de «La Noche de Mirtha», Mirtha Legrand dedicó un emotivo homenaje a la actriz Selva Alemán, quien murió a causa de un paro cardiorespiratorio. Conmovida, Legrand compartió recuerdos y anécdotas sobre su relación con Alemán, destacando la dedicación y el cariño que siempre la caracterizaron.

Sentida despedida de Mirtha Legrand a Selva Alemán

“No podemos dejar de recordar a Selva, que se nos fue y es una pena enorme. No era íntima, pero sí salíamos a comer”, expresó Mirtha Legrand durante el programa. La conductora también mencionó la relación de más de 50 años que Alemán mantuvo con su esposo, el actor Arturo Puig: “Ella lo cuidaba de una manera… Creo que hasta le cortaba la carne. Era un ser adorable”.

La actriz Marta González, invitada al programa, se unió al tributo, recordando su profunda amistad con Alemán: “Yo fui amiga de ella desde los 14 años. Hablábamos todos los días, nos veíamos, nos mandábamos mensajitos… Éramos muy unidas. A Arturo también, lo conozco desde muy chico”.

Pía Shaw, también presente en la mesa, añadió: “Cuando pasan estas noticias, el amor con el que hablan los medios y los actores es lindo reconocerlo, por su familia”.

Mirtha Legrand y un brindis por Selva Alemán

Cerrando el homenaje a Selva Alemán, Mirtha Legrand compartió una emotiva conversación que tuvo con Arturo Puig: “Anoche me llamó Arturo. Me dijo que es terrible ahora subir al dormitorio. Me imagino. Me contó que, cuando iban en la ambulancia, el médico le pidió al chofer que pusieran las sirenas porque se había agravado el cuadro”.

Para finalizar, Legrand propuso un brindis tanto en honor a Selva Alemán como a Arturo Puig, en un gesto de respeto y cariño hacia su colega y amigo.

