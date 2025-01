Mirtha Legrand habló tras lanzar esta polémica frase: «Hay comedias intrascendentes»

Mirtha Legrand se encuentra en Mar del Plata disfrutando del verano, haciendo su programa y yendo a ver todas las obras teatrales que ofrece la ciudad. El viernes vio «Brujas», que encabeza Moria Casán, mientras que el sábado estuvo presenciando el espectáculo «Cyrano», protagonizado por Gabriel «Puma» Goity. Allí lanzó una frase que hizo bastante ruido.

Desde Mar del Plata Mirtha sigue generando polémica

«En medio de muchas comedias intrascendentes que de pronto se ven en Mar del Plata, vemos este clásico y es una bendición», dijo La Chiqui elogiando el espectáculo de Goity, pero criticando a otras propuestas que ofrece La Feliz.

El domingo fue a ver «Quieto», la obra que encabeza Miguel Ángel Rodríguez, escrita y coprotagonizada por Florencia Naftulewicz, y aprovechó las cámaras para disculparse por sus dichos.

«Salgo todos los días, la paso muy bien, me gusta ir al teatro y después ir a comer. Estuvo de más esa frase, debí no haberla dicho, pero no es para ofender a nadie, yo también he hecho comedia, quise decir que era un esfuerzo muy grande presentar 30 personas en escena», aclaró Mirtha.

El pedido de disculpas de Mirtha

La diva pidió disculpas por sus palabras: «Las comedias son para Mar del Plata y son encantadoras, si alguien se sintió ofendido, le pido disculpas, no quise ofender. Me di cuenta y anoche en la cama lo pensaba ‘Chiquita, se te fue la lengüita'».

El cronista de Intrusos le consultó si estaba al tanto sobre la separación de Wanda Nara y L-Gante y ella respondió que sí: «Es Wanda, es su personalidad, me gustaría tenerla en la mesa».

Este lunes irá nuevamente al teatro. Mirtha Legrand adelantó que verá «Mamma Mía!», el espectáculo que encabeza Florencia Peña.