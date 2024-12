Por qué Yanina Latorre dijo que Darío Barassi está «blindado»: la particular reacción del conductor

La periodista Yanina Latorre se mantiene en el ojo de la polémica y esta vez disparó contra una figura inesperada que, con un perfil bajo, sostuvo su vida privada por fuera de los escándalos mediáticos: la panelista hizo un filoso comentario sobre Darío Barassi y recibió una sorpresiva respuesta.

Qué dijo Yanina Latorre de Darío Barassi

Al ser consultada por los famosos que nadie puede criticar, Yanina Latorre mencionó a Susana Giménez y, cuando resonó el nombre del comunicador, apuntó: «Barassi es blando». Sin embargo, continuó: “Hay que respetar a Mirtha y a Susana, con tantos años de farándula, hay cosas que se les perdonan”.

“Es verdad, Barassi está blindado, hay un montón de gente que está blindada. Es tan miedoso el gordo, que le llegás a pegar y se muere. Igual, lo amo a Barassi, pero me gustaría que se mande alguna cag*da y salga en todos lados porque es perfecto él”, señaló la panelista.

Además, Latorre comparó al conductor con el actor Nicolás Vázquez: “Tipo Nico Vázquez que no dicen nada malo. Es perfecto, yo quiero encontrarle mierd* a Nico Vázquez porque nunca nada”. Ante esto, el presentador respondió: “Te amo Yanina. Dame asado y te daré basura”.

Te amo yaninaaaaaa @yanilatorre

Dame asado y te daré basura https://t.co/cqIuESWfaN — dario barassi (@dariobarassi) December 18, 2024

Yanina Latorre contra Migue Granados

Yanina Latorre estuvo días atrás en el programa que Migue Granados conduce en Olga y no dudó en decirle en la cara que se había llevado a varias figuras de Luzu, el stream que maneja Nico Occhiato. En ese contexto, contó las sensaciones que tuvo cuando la invitaron a Olga.

«Te lo voy a blanquear del todo«, comenzó a relatar en «Rumis» la panelista de LAM. «Yo pasé por la calle y ellos me hicieron entrar como diciendo ‘uy, qué casualidad’. Y en realidad era mentira, estaba todo eso armado. Migue es tan inseguro que en lugar de anunciar que voy yo, cosa que yo le rompí el or… porque encima le subí un montón las visualizaciones y se viralizó todo, él no quería ni siquiera decirle al público ‘la invité yo’. ‘Vos hacé que pasás, te saludo por la ventana y te invito a pasar», explicó la rubia. «Luzu no hace eso, te vende, te publicita«, consideró.

