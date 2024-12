Mirtha Legrand le pidió disculpas a Roberto García Moritán: «soy picante»

Este sábado por la noche, en el último programa del año, Mirtha Legrand pidió disculpas a Roberto García Moritán, el exmarido de Carolina «Pampita» Ardohain, luego de la polémica entrevista en «La Noche de Mirtha». Los detalles de la posible reconciliación.

Mirtha Legrand le pidió disculpas a Roberto García Moritán: «se me fue la mano»

Mirtha Legrand, en la última edición del año de «La Noche de Mirtha», se disculpó con Roberto García Moritán, el exmarido de Pampita, tras el tenso cruce que protagonizaron la semana pasada. “Le pido disculpas, no me gusta que nadie se sienta mal en mi programa“, dijo la diva de los almuerzos en el momento de las ”parroquiales”, como al inicio de cada uno de sus programas.

“Yo soy picante, no me gusta hacer un programa aburrido, pero se me fue la mano con la picardía”, insistió Mirtha Legrand en esa presentación, antes de dar inicio al programa de este sábado, que tuvo como invitados a Rocío Marengo, Fede Bal y Roly Serrano.

La diva de los almuerzos concluyó: “me han criticado mucho, seguramente me lo merecía”, y dio por cerrado el asunto que generó escándalo durante toda la semana.

Rocío Marengo y Fede Bal defendieron a Mirtha Legrand, tras su cruce con Roberto García Moritán

Rocío Marengo, invitada en la mesa de Mirtha Legrand de este sábado, dio su punto de vista sobre el cruce: “Él también fue agresivo con vos. Te habló de igual a igual y no es así”. La actriz no dudó en señalar la agresividad de García Moritán y dejó claro que, aunque la situación fue difícil para la diva de los almuerzos, el político también había sido confrontativo.

Fede Bal, otro de los invitados, coincidió con Marengo: “Para mí, como momento televisivo, estuvo increíble”. A pesar de las disculpas de Mirtha, el episodio generó un debate sobre los límites de la confrontación en la televisión.

Con el cierre de la conductora: “No voy a decir que no sabía lo que estaba haciendo, pero no entiendo por qué lo ataqué así”, el programa dejó clara la tensión entre ambos y la reflexión sobre cómo se manejan los conflictos en vivo.

