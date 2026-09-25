Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico y por qué sigue internada

El Sanatorio Mater Dei difundió este viernes una nueva actualización sobre la salud de Mirtha Legrand. La conductora evoluciona favorablemente de su cuadro respiratorio y aumentó la actividad física, aunque los médicos decidieron que continúe internada.

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, pero las últimas noticias sobre su estado de salud son alentadoras. Este viernes 25 de septiembre, la institución difundió un nuevo parte médico en el que confirmó que la conductora se encuentra “muy bien” de su cuadro respiratorio.

La actualización llega después de varios días de internación y en medio de la expectativa por conocer cuándo podrá regresar a su casa. Por el momento, los profesionales decidieron mantenerla en el centro médico hasta completar su recuperación.

Según informó PrimiciasYA, el comunicado fue firmado por Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, y además reveló un nuevo dato sobre la recuperación de la histórica figura de la televisión argentina.

Cómo está Mirtha Legrand según el nuevo parte médico

“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio”, señala el informe difundido este viernes.

Además, los médicos informaron que la conductora incrementó su actividad física junto al equipo de Kinesiología, un avance importante dentro del proceso que viene realizando desde su internación.

Mirtha había reingresado al Mater Dei el pasado 18 de septiembre por un cuadro compatible con neumopatía, apenas unos días después de haber recibido el alta de una internación anterior por un problema respiratorio. Desde entonces, los diferentes informes médicos dieron cuenta de una evolución favorable.

Por qué Mirtha Legrand todavía no recibió el alta

Pese a la mejoría, por ahora no existe una fecha confirmada para que Mirtha abandone el sanatorio.

El nuevo parte establece que permanecerá internada hasta completar su recuperación y estar en condiciones de regresar a sus actividades cotidianas. De esta manera, el equipo médico mantiene una postura de cautela antes de autorizar su regreso a casa.

En las últimas horas había trascendido que la propia Mirtha ya manifestó sus ganas de volver a su domicilio. Jimena Monteverde contó que la conductora se mantiene activa, mira televisión, descansa bien y está ansiosa por dejar la clínica.

Sin embargo, los médicos priorizan completar el tratamiento y continuar supervisando su evolución antes de otorgarle el alta.

Cuándo habrá un nuevo parte médico de Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei también anticipó cuándo volverá a informar oficialmente sobre la salud de la conductora.

Si no se producen cambios en su evolución, el próximo parte médico será difundido el lunes.

Mientras tanto, Mirtha seguirá internada y acompañada por su entorno, con una evolución que continúa siendo favorable y una mayor actividad física como uno de los datos más alentadores de las últimas horas.