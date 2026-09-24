Moria Casán reveló cómo sigue Mirtha Legrand tras superar la neumonía bacteriana

Moria Casán, desde la pantalla de El Trece (La Mañana con Moria), brindó precisiones sobre el día a día de Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei.

Tras haber superado las horas críticas de su ingreso a terapia intensiva el pasado viernes 18 por una neumonía bacteriana, Mirtha Legrand, la conductora de 99 años, continúa consolidando su recuperación en una sala común, impulsada por un factor anímico determinante que los profesionales de la salud ponderan tanto como a los antibióticos: su vitalidad y el deseo intacto de regresar a su clásico programa.

«Tiene unas ganas de vivir»: los detalles que reveló Moria Casán sobre Mirtha Legrand

Con su impronta habitual y el afecto de décadas de compartir el estrellato nacional, Moria aportó tranquilidad a la audiencia al referirse a la permanencia de la conductora en el centro médico privado.

«Están todos esperando a la señora Legrand para que cumpla sus 100 años, para hacerle la gran fiesta; faltan cinco meses y está recuperándose«, comenzó señalando la conductora.

Frente a la inquietud generalizada por la prolongación de la estadía sanatorial, explicó: «Para que la gente se quede tranquila, si sigue internada hasta el viernes es porque se la debe controlar. Tiene 99 años y está zafando de todo, tiene unas ganas de vivir esta mujer«.

En la misma sintonía, Casán remarcó que «la actitud dinámica de ella, por supuesto, le favorece«, una apreciación que respaldó en el piso el médico Guillermo Capuya, quien enfatizó que la vocación, la disciplina y el objetivo claro de volver a liderar su ciclo televisivo cada sábado por la noche funcionan como un motor neurobiológico indispensable para sobrellevar cuadros infecciosos de esta envergadura.

Evolución médica y terapia dirigida: la salud de Mirtha Legrand tras la neumonía bacteriana

El panorama favorable descripto por Casán coincide con el punto de inflexión, alcanzado por los especialistas del Sanatorio Mater Dei.

Cuando la diva ingresó de urgencia por guardia el viernes anterior, su derivación inmediata a cuidados intensivos reflejaba la extrema vulnerabilidad que implica una infección pulmonar bacteriana en una persona de casi un siglo de vida.

La clave del repunte residió en el veloz aislamiento del microorganismo causal por parte del laboratorio del nosocomio, lo que permitió suspender los tratamientos genéricos e iniciar una terapia antibiótica dirigida combinada con hidratación endovenosa.

Esta respuesta terapéutica posibilitó su rápido pase a piso general, donde permanece descansando y bajo control preventivo estricto, a la espera del parte médico formal programado para este viernes.