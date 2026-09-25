Mirtha Legrand quiere volver a su casa: qué revelaron sobre sus días en el Mater Dei”

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei mientras avanza favorablemente su recuperación del cuadro respiratorio. En las últimas horas trascendieron nuevos detalles sobre cómo atraviesa sus días en la clínica y una frase de su entorno reflejó su estado de ánimo: la conductora ya quiere regresar a su casa.

Mientras crece la expectativa por el nuevo parte médico previsto para este viernes 25 de septiembre, Mirtha Legrand continúa recuperándose en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece internada desde el pasado 18 de septiembre.

El último informe oficial llevó tranquilidad: la conductora de 99 años mejora día a día de la neumopatía que motivó su hospitalización. Sin embargo, los profesionales decidieron mantenerla internada para continuar con los controles y cuidados necesarios.

Ahora se conoció otro dato sobre cómo atraviesa la recuperación puertas adentro de la clínica: Mirtha se mantiene activa, descansa bien, mira televisión y ya manifestó sus ganas de regresar a su casa.

Cómo pasa Mirtha Legrand sus días en el Mater Dei

Jimena Monteverde, una de las personas que comparte habitualmente las grabaciones con la conductora, contó que recibe información diaria sobre su evolución.

“Está mirando tele y se quiere ir a su casa”, reveló la cocinera durante una entrevista con Puro Show. También aseguró que Mirtha está durmiendo bien y pasa buenas noches, dos datos alentadores mientras continúa el tratamiento.

La televisión sigue siendo una de sus principales compañías durante la internación. Desde su entorno ya habían contado que permanece atenta a los programas y se mantiene de buen ánimo, al tiempo que cumple con la rutina indicada por los profesionales.

Su recuperación incluye además sesiones de kinesiología dos veces por día, puede permanecer sentada y recibe el acompañamiento de su círculo más cercano.

Por qué Mirtha Legrand todavía no recibió el alta

Aunque la evolución es favorable y la propia Mirtha ya quiere regresar a su casa, hasta el momento no existe una fecha oficial para el alta.

El último comunicado del Sanatorio Mater Dei fue especialmente prudente. Los médicos resolvieron que permanezca hospitalizada durante algunos días más para mantenerla bajo control y garantizar los cuidados necesarios mientras completa su recuperación.

La cautela cobra especial importancia porque se trata de la segunda internación que atraviesa Mirtha durante septiembre.

La conductora había ingresado inicialmente al Mater Dei el 7 de septiembre por un cuadro respiratorio bronquial. Después de una semana de tratamiento recibió el alta y regresó a su domicilio.

Sin embargo, apenas cinco días después debió volver al sanatorio por un nuevo cuadro respiratorio, esta vez definido oficialmente como una neumopatía.

Cuándo se conocerá un nuevo parte médico de Mirtha Legrand

La atención está puesta ahora en este viernes 25 de septiembre. En su último comunicado, el Mater Dei anticipó que, si no se producían cambios en el cuadro, hoy se difundiría una nueva actualización sobre la salud de la conductora.

Ese informe podría aportar nuevas precisiones sobre la continuidad de la internación y eventualmente sobre los próximos pasos de su recuperación.

Mientras tanto, Mirtha permanece acompañada por su familia y siguiendo las indicaciones médicas. Su deseo ya parece claro: dejar atrás la habitación del sanatorio y continuar recuperándose en su casa.