Mirtha Legrand sufrió un percance y en Mar del Plata: «Tengo un poquito hinchado»

La reconocida conductora Mirtha Legrand se encuentra en Mar del Plata disfrutando de la temporada de verano, y lo hace asistiendo a las funciones de teatro que la Costa tiene para ofrecer. Lamentablemente, la diva tuvo un pequeño inconveniente durante su estadía que hizo que tuviera que darle una pausa a su agenda.

¿Qué le pasó a la diva de los almuerzos?

En diálogo con Puro Show (eltrece), Mirtha sorprendió a la prensa al revelar el insólito hecho que no le permitió seguir asistiendo a las obras: “Me rompí un diente. Comiendo una tostada”, dijo entre risas.

Y agregó: «Además, me hicieron tratamientos de conducto así que tengo un poquito hinchado todavía».

De esta forma, desmintió los rumores que estuvieron circulando sobre su salud: «No me pegaron. No me pasó nada como dijeron por ahí. Estoy perfecta, gracias a Dios».

Por último, se refirió a como ve la temporada en la ciudad costera: “Ha repuntado mucho, me parece. Llegó mucha gente, hay gente en Mar del Plata”, sostuvo remarcando la última parte, ya que según los relevamientos, esta no fue la mejor temporada turística.

Mirtha Legrand visitó el Faro de la Memoria en Mar del Plata, en medio de los ajustes del Gobierno

La conductora Mirtha Legrand realizó una visita sorpresa al Faro de La Memoria en Mar del Plata esta tarde en donde mantuvo una breve conversación con la coordinadora del espacio, Ana Pecoraro.

Según revelaron desde el ex centro clandestino de detención, durante la “charla cordial” explicaron a la presentadora una parte de la historia del predio, sobre el Espacio de Memoria y el Faro Punta Mogotes.

La visita se da en un contexto de lucha para los organismos de Derechos Humanos que denuncian un fuerte recorte por parte del Gobierno Nacional. Dentro de este conflicto, las organizaciones presentaron una demanda por despidos masivos y clausuras de los archivos. En este sentido, el Faro marplatense se sumó a las protestas del pasado 2 de enero.

La diva de los almuerzos es señalada, desde hace años, por su trabajo televisivo durante la última dictadura cívico militar argentina, en un contexto de terrorismo de Estado, represión y censura mediática e intelectual. Al respecto, durante el año 2017, Legrand señaló: “Yo jamás apoyé la dictadura. Trabajé en esa época como toda la Argentina. Pero jamás ayudé”.

La visita de Legrand no fue un momento al azar: en 2010 la conductora reveló que su sobrina, María Fernanda Martínez Suárez, junto a su marido Julio Enzo Panebianco fueron secuestrados en el año 1977: “Mi sobrina cree que estuvo en Palermo. Gracias a que yo era conocida y famosa pude salvarla”.

«Yo pedí ayuda en ese momento» aseguró Legrand, quien contó que hizo gestiones personales ante el entonces ministro del Interior Albano Harguindeguy, y que pudo lograr la liberación de la sobrina únicamente.

Sin embargo, Pané, militante de la Juventud Peronista, fue asesinado y enterrado como NN: “Nunca más supimos de él, nunca”, declaró Mirtha. Su sobrina declaró como testigo del juicio que culminó con la condena del general Carlos Olivera Róvere, estuvo en el centro clandestino Club Atlético.

