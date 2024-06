Mirtha Legrand sobre Moria Casán: «nunca me invitó a su programa»

Mirtha Legrand fue al desfile de Claudio Cosano y al salir habló con la prensa sobre su situación actual al frente de su programa, que está pasando un gran momento: “Estoy muy feliz, es un año maravilloso. Estoy disfrutando muchísimo, vienen todos. Lo de Juana (Viale, su nieta) me parece raro, es algo que yo no haría jamás. Es una enloquecida de la naturaleza y hay que respetar, no hace mal a nadie con su viaje”.

También le preguntaron si es consciente que se convirtió en la entrevistadora más incisiva y respondió que sí y que se da cuenta que los políticos la escuchan mucho: “Soy consciente absolutamente. Yo no agredo a nadie, digo lo que pienso, realidades”.

Mirtha Legrand sobre la polémica estatua en Villa Cañás: «esa no soy yo»

Luego opinó sobre la polémica estatua que colocaron en su ciudad natal, Villa Cañás. “Hay que dejarla donde está. No me gusta, pero si el artista está deprimido, bueno. No lo conozco al escultor. El intendente me dijo que la había mandado a arreglar, pero esos dientes no son míos. Marcela (Tinayre, su hija) me dijo ‘mamá, esa no sos vos’”.

Mirtha Legrand: lo que dijo sobre Susana Giménez y Moria Casán

Por último, la diva de los almuerzos fue consultada por su relación con Susana Giménez y por su vínculo con Moria Casán. Sobre Susana remarcó que continúa manteniendo una gran amistad, mientras que sobre la One destacó que no iría a su programa de streaming.

“Moria nunca me invitó, igual no iría”, dijo la diva sobre las quejas de la actriz de “Brujas” que le hizo un reclamo por haber ido en varias oportunidades a sus almuerzos y luego no devolverle el favor yendo a su ciclo.

“Conmigo es muy amorosa, me dice cosas lindas, cariñosas, simpáticas”, remarcó la conductora, que recordó haber recibido hace poco un regalo de Moria, el cual agradeció, aunque consideró “ridículo”: “Me regaló una corona que yo no usé porque me siento ridícula”.