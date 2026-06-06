Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen invitados: quiénes estarán este fin de semana en El Trece

Como ocurre cada fin de semana, Mirtha Legrand y Juana Viale volverán a ponerse al frente de sus tradicionales ciclos en El Trece con mesas que combinarán actualidad, análisis, espectáculos y entretenimiento. Según confirmó Canal 13, ya está definida la lista de invitados que acompañarán a ambas conductoras durante las emisiones del sábado y el domingo.

Los invitados de Mirtha Legrand para este sábado

Este sábado 6 de junio desde las 21.30, La Noche de Mirtha tendrá una mesa marcada por la actualidad y los temas judiciales que ocupan la agenda pública.

La histórica conductora recibirá al periodista Luis Novaresio, una de las voces más reconocidas del periodismo argentino; a la periodista Mercedes Ninci, especializada en información política y judicial; y al periodista especializado en policiales Mauro Szeta, habitual analista de los casos que generan mayor repercusión en el país.

La mesa se completará con Facundo Macarrón, quien estuvo en el centro de la escena mediática durante años por el crimen de su madre, Nora Dalmasso, uno de los casos policiales más resonantes de la historia reciente argentina y que volvió a cobrar relevancia tras las novedades judiciales registradas en los últimos meses.

Juana Viale apuesta a una mesa de artistas y figuras del espectáculo

Por su parte, el domingo 7 de junio desde las 13.45, Almorzando con Juana tendrá una propuesta enfocada en el mundo artístico y el entretenimiento.

Entre los invitados estarán la reconocida actriz Patricia Palmer, con una extensa trayectoria en televisión, teatro y cine; el actor y humorista Dan Breitman, una de las figuras más destacadas de la escena teatral actual; y Rocío Robles, periodista y panelista que se consolidó en distintos programas de televisión.

También participará Minerva Casero, actriz e hija de Alfredo Casero, quien viene desarrollando una carrera propia en ficciones y producciones audiovisuales, y Martín Salwe, conductor y figura vinculada a distintos formatos de entretenimiento y reality shows.

Un clásico de los fines de semana en la televisión argentina

Los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale continúan siendo una de las apuestas más fuertes de El Trece para los fines de semana. Con formatos consolidados y mesas que combinan actualidad, política, espectáculos y cultura, ambos ciclos mantienen vigente una tradición televisiva que lleva décadas acompañando a los argentinos.

Las emisiones de este fin de semana volverán a reunir a personalidades de distintos ámbitos para debatir los temas más relevantes de la agenda nacional y compartir historias personales con las conductoras.